スペイン代表、レアル・マドリーの選手なしでのW杯参加は史上初

スペインサッカー連盟（RFEF）は25日、北中米ワールドカップに臨むスペイン代表メンバーを発表した。そこにレアル・マドリーの選手の名はなかった。

負傷の影響もあって、レアル・マドリーで出場時間を確保できていなかったDFダニ・カルバハルはプレ招集メンバーの55名にも入らず。若手のDFディーン・ハウセンだけ招集されそうな気配があったが、スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、シーズン中盤から後半へ向けてパフォーマンスが低下していたことを受けてか結局選外としている。

スペイン代表にとっては17回目のW杯参加だが、同大会の招集メンバーにレアル・マドリーの選手がいないのは、史上初のこととなった。

とはいえスペイン人にこだわらず、世界のスター選手を獲得する方針を貫くレアル・マドリーは、他大会でもスペイン代表に1人も招集されないことがあった。記憶に新しいのは、EURO2020（新型コロナウイルスのパンデミックで2021年に開催）で、ルイス・エンリケ現PSG監督はレアル・マドリーの選手をメンバーに含めなかった。また1920年のアントワープ五輪でも同クラブの選手はプレーしていない。

また1950年のブラジルW杯では、ルイス・モロウニー氏の1選手のみが招集され、反対に1962年チリW杯、1986年メキシコW杯では最多の7選手がメンバーに名を連ねている。

対して、伝統的に下部組織の選手を重視するバルセロナは、今回8選手が招集された。同クラブで最も招集メンバーが少なかったW杯は、1934年イタリア大会、2002年日韓大会、2006年ドイツ大会で、3選手だけが呼ばれている。

スペイン代表の招集メンバーは以下の通り。

GK

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

ジョアン・ガルシア(バルセロナ)

DF

マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)

マルク・プビル(A・マドリー)

アイメリク・ラポルテ(アスレティック・ビルバオ)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

エリック・ガルシア(バルセロナ)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レヴァークーゼン)

MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ミケル・メリーノ(アーセナル)

ファビアン・ルイス(PSG)

ペドリ(バルセロナ)

ガビ(バルセロナ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)

FW

ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)

ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)

ビクトル・ムニョス(オサスナ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ボルハ・イグレシアス(セルタ)

ラミン・ヤマル(バルセロナ)