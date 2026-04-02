スペイン代表、W杯行き21名は確定か。現地メディアはカルバハルの選外を予想

スペイン代表のワールドカップ行きのメンバーの大半は決まっているようだ。スペイン『アス』が伝えた。

スペインはワールドカップメンバー発表前の最後の一戦でエジプトと対戦し、0-0に終わった。この試合の前にはルイス・デ・ラ・フエンテ監督は20～22名はすでに決定しており、残り4～6名は未定だとした。

今夏のスペイン代表の正GKはウナイ・シモン、控えはダビド・ラヤとなる見込みの一方で、守備陣ではダニ・カルバハルが外れる可能性があるようだ。ペドロ・ポロとマルコス・ジョレンテが右サイドバックとして遠征メンバー入りが確実視されており、マルク・ククレジャとアレハンドロ・グリマルドは左サイドバックに定着している。センターバックではディーン・ハイセン、パウ・クバルシ、アイメリック・ラポルテのポジションが確約されているようだ。

中盤では、ロドリ・エルナンデス、マルティン・スビメンディ、ペドリ、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペス、アレックス・バエナがレギュラーとして引き続き出場すると見込まれている。スペイン代表の背番号9番は、コンディションが良ければミケル・オヤルサバルが間違いなく務め、控えはフェラン・トーレスになる見込みだ。

サイドでは、ラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズがレギュラーとして確実視されているが、後者はコンディションの良さを証明しなければならない。

コンディションが良ければ選出が見込まれる選手たち（21名）

GK：ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ

DF：ペドロ・ポロ、マルコス・ジョレンテ、パウ・クバルシ、ディーン・ハウセン、アイメリック・ラポルテ、アレハンドロ・グリマルド、マルク・ククレジャ

MF：ロドリ・エルナンデス、マルティン・スビメンディ、ペドリ、ミケル・メリーノ、ファビアン・ルイス、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、アレックス・バエナ、

FW：ニコ・ウィリアムズ、ラミン・ヤマル、フェラン・トーレス、ミケル・オヤルサバル