【6/16】スペインvsカーボベルデの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は日本時間2026年6月16日、グループHではスペインとカーボベルデが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループH初戦となるスペインvsカーボベルデの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スペインvsカーボベルデ｜キックオフ時間

スペインvsカーボベルデ｜チームニュース＆予想スタメン

スペイン vs カーボベルデ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ルイス・デ・ラ・フエンテ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ブビスタ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

EURO2024王者で、優勝候補の一角であるスペイン。2年前に輝いたラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズのコンディションが十分ではないのは気がかりだが、ロドリとペドリを擁する中盤は世界屈指。加えて、偽9番として前線にいるミケル・オヤルサバルの得点力はたしかなもので、ビッグマッチにも強い。カーボベルデとの実力差は歴然で、グループステージはいくらか力を落としながら、決勝トーナメントに向けて準備を進めていくことになるだろう。

守備でもパウ・クバルシやアイメリク・ラポルテらは安定したパフォーマンスを見せ、両サイドのマルコス・ジョレンテとマルク・ククレジャは世界屈指の走力を備える。守護神がダビド・ラヤでもジョアン・ガルシアでもなく、ウナイ・シモンなのは評価が分かれるだろうが、大会中に実力を再び証明する必要がありそうだ。

カーボベルデがFIFAに加盟したのは1985年のことだった。それから40年後、ついにワールドカップ初出場を果たす準備が整った。彼らは予選で4-2-3-1のフォーメーションを採用し、その成功の多くは速攻によるものだった。ワントップのダイロン・リヴラメントは常に裏への走り込みを狙う。また、セットプレーからの攻撃も武器で、少ないチャンスを団結力とアイデンティティで得点に結びつけたい。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)