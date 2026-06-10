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【6/12】韓国vsチェコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

大韓民国 対 チェコ
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FIFAワールドカップ グループA第1節、韓国vsチェコの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎える。グループAでは韓国とチェコが対戦する。

【W杯第1節】韓国vsチェコはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループA第1節韓国vsチェコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

韓国vsチェコ｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - グループ。 A
Guadalajara Stadium

韓国vsチェコ｜チームニュース＆予想スタメン

大韓民国 vs チェコ 予想スタメン

大韓民国Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCZE
1
キム・スンギュ
4
キム・ミンジェ
3
イ・ギヒョク
2
イ・ハンボム
10
イ・ジェソン
11
ファン・ヒチャン
19
イ・ガンイン
22
ソル・ヨンウ
6
ファン・インボム
13
イ・テソク
7
ソン・フンミン
1
マチェイ・コバール
4
ロビン・フラナーチ
6
ステファン・チャロウペク
7
ラディスラフ・クレイチー
14
ダビド・ユラセク
22
トマーシュ・ソーチェク
5
ウラジミール・クーファル
15
パヴェル・シュルツ
12
ルーカス・チェルブ
17
ルカシュ・プロヴォド
10
パトリック・シック

3-4-2-1

CZEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホン・ミョンボ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミロスラフ・コウベック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

韓国はアジア予選を無敗で突破し、グループBを10試合22ポイントで首位通過して初戦に臨む。11大会連続のワールドカップに向けてダークホースとなりたいところだが、3月にはコートジボワール、オーストリアに連敗し、厳しい立ち位置が示唆された。ソン・フンミンやイ・ガンインらを擁する攻撃陣は脅威となりうるが、センターフォワード不在が気がかりなところ。鋭いカウンターがどれだけ機能するかがカギとなる。

ワールドカップ
大韓民国 crest
大韓民国
KOR
チェコ crest
チェコ
CZE

サッカーの最高峰の舞台から20年間遠ざかっていたチェコ共和国は、2006年の短命に終わった大会以来、独立国として2度目となるワールドカップ出場を果たす。 欧州予選では2位となり、UEFAプレーオフでアイルランドとデンマークをPK戦の末に破り、本戦への切符をつかんだ。スターは不在だが、ストライカーのパトリック・シックは見逃せない。歴代4位となる25ゴールを記録し、EURO2020では得点王にも輝いた。前線で起点となりながら、左足のコントロールシュートも武器としており、一撃必殺の活躍にも期待だ。

両チームの近況

KOR
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

CZE
-直近成績

ゴールを許す
15/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

KOR

直近の 2 試合

CZE

1

Win

0

引分け

1

Win

2

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
1/2

順位

FIFAワールドカップ全試合の視聴方法

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