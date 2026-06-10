【6/12】韓国vsチェコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎える。グループAでは韓国とチェコが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループA第1節韓国vsチェコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

韓国vsチェコ｜キックオフ時間

韓国vsチェコ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

韓国はアジア予選を無敗で突破し、グループBを10試合22ポイントで首位通過して初戦に臨む。11大会連続のワールドカップに向けてダークホースとなりたいところだが、3月にはコートジボワール、オーストリアに連敗し、厳しい立ち位置が示唆された。ソン・フンミンやイ・ガンインらを擁する攻撃陣は脅威となりうるが、センターフォワード不在が気がかりなところ。鋭いカウンターがどれだけ機能するかがカギとなる。

サッカーの最高峰の舞台から20年間遠ざかっていたチェコ共和国は、2006年の短命に終わった大会以来、独立国として2度目となるワールドカップ出場を果たす。 欧州予選では2位となり、UEFAプレーオフでアイルランドとデンマークをPK戦の末に破り、本戦への切符をつかんだ。スターは不在だが、ストライカーのパトリック・シックは見逃せない。歴代4位となる25ゴールを記録し、EURO2020では得点王にも輝いた。前線で起点となりながら、左足のコントロールシュートも武器としており、一撃必殺の活躍にも期待だ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

KOR 直近の 2 試合 CZE 1 Win 0 引分け 1 Win チェコ 1 - 2 大韓民国

チェコ 5 - 0 大韓民国 2 得点 6 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 1/2

順位

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