Goal.com
ライブ
scotlandGetty Images
Ray Sasaki

日本代表と対戦のスコットランド代表メンバーが決定！ロバートソンやマクトミネイらが選出

【欧州・海外サッカーニュース】スコットランド代表は3月28日に日本代表と対戦する。

スコットランド代表の3月のインターナショナルブレイクに臨むメンバーが決定した。

1998年大会以来となる28年ぶりのワールドカップ本戦出場を決めたスコットランド。大会前最後のインターナショナルブレイクでは、28日に日本代表、31日にコートジボワール代表と対戦する。

これを前に、16日にスティーヴ・クラーク監督率いるスコットランドチームのメンバーが決定。リヴァプールに所属する主将アンドリュー・ロバートソンやナポリのスコット・マクトミネイ、セルティックのキーラン・ティアニーをはじめ、26選手が決定した。

3月のインターナショナルブレイクに臨むスコットランド代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

親善試合
スコットランド crest
スコットランド
SCO
日本 crest
日本
JPN

スコット・ベイン（フォルカーク）

アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

リアム・ケリー（レンジャーズ）

▼DF

グラント・ハンリー（ハイバーニアン）

ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）

ドミニク・ハイアム（レクサム／イングランド）

ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）

スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）

アンソニー・ラルストン（セルティック）

アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

ジョン・サウター（レンジャーズ）

キーラン・ティアニー（セルティック）

▼MF

ライアン・クリスティ（ボーンマス／イングランド）

ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）

ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）

アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）

ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）

スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）

レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）

▼FW

チェ・アダムス（トリノ／イタリア）

トミー・コンウェイ（ミドルズブラ／イングランド）

フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）

リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）

ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）

広告
0