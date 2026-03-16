日本代表と対戦のスコットランド代表メンバーが決定！ロバートソンやマクトミネイらが選出

スコットランド代表の3月のインターナショナルブレイクに臨むメンバーが決定した。
1998年大会以来となる28年ぶりのワールドカップ本戦出場を決めたスコットランド。大会前最後のインターナショナルブレイクでは、28日に日本代表、31日にコートジボワール代表と対戦する。
これを前に、16日にスティーヴ・クラーク監督率いるスコットランドチームのメンバーが決定。リヴァプールに所属する主将アンドリュー・ロバートソンやナポリのスコット・マクトミネイ、セルティックのキーラン・ティアニーをはじめ、26選手が決定した。
3月のインターナショナルブレイクに臨むスコットランド代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
スコット・ベイン（フォルカーク）
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
▼DF
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
ドミニク・ハイアム（レクサム／イングランド）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
ジョン・サウター（レンジャーズ）
キーラン・ティアニー（セルティック）
▼MF
ライアン・クリスティ（ボーンマス／イングランド）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）
▼FW
チェ・アダムス（トリノ／イタリア）
トミー・コンウェイ（ミドルズブラ／イングランド）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）