レアル・マドリー指揮官が判定に激怒「地球でも月でもPK。VAR介入は都合の良いときだけ」…痛恨ドローで逆転優勝厳しく

レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督は、ジローナ戦の判定に激怒している。

10日に行われたラ・リーガ第31節で、ジローナと対戦したレアル・マドリー。ホームでの一戦では後半開始早々ににフェデリコ・バルベルデが先制点を奪ったが、約10分後にトマ・レマルの強烈なシュートを許して同点に追いつかれる。その後は最後まで勝ち越すことができず、1-1のドローで試合を終えた。

レアル・マドリーはこれで公式戦3試合勝利なし。ラ・リーガでは1分け1敗となり、首位バルセロナとの差が最大で「9」に広がる可能性があるなど、逆転優勝を目指す上で痛恨のドローとなった。そして試合後、アルベロア監督は判定に激怒。キリアン・エンバペに対するファールでPKが与えられるべきだったと主張している。

「私にとっては、ここでも、月でもPKだ。またしてもPKだよ。またPKで、別の週もPKだった。同じことの繰り返しだ。ただそれだけだよ」

「（VARが介入しなかった理由は？）私自身理解できない。誰もがそうだと思う。VARはいつ介入するんだ？都合の良いときだけ介入し、そうでない時は介入しない。以前にも言ったが、今回の出来事はそれを裏付けるものだ。明らかなファールだ。審判との問題はこれまでもたくさんあった。（前節）マジョルカ戦もね……いつも同じだ」

残り7試合での逆転優勝が非常に難しくなったレアル・マドリーだが、指揮官は「優勝争いは今日で決まってしまったという感覚はあるか？」と問われると、「いや、実際にそう感じるのは優勝が決まった日だ。逃すまでは戦い続ける。そしていつも言っているように、たとえ優勝を逃したとしても、すべての試合でこのクラブのエンブレムを守り、最高のパフォーマンスを発揮するしかない。ここはレアル・マドリーだ。最後の最後まで戦い続けなければならない」と語っている。