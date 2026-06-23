元ウェールズ代表ラムジーが英3部で監督就任「成功への野心と意欲を感じた」

元ウェールズ代表アーロン・ラムジー氏がオックスフォード・ユナイテッドの新監督に就任することが発表された。

アーセナルでは369試合に出場し、3度のFAカップ優勝を経験したラムジー。ウェールズ代表としては、86試合に出場して21ゴールを挙げ、3つの主要大会に出場し。2025年にメキシコクラブでもプレーし、4月に現役引退を発表した。

2024-25シーズン終盤にカーディフの暫定監督として短期間指揮を執ったことのみだったが、昨シーズンにチャンピオンシップから降格したオックスフォードへの新監督就任が決まった。

「クラブとの話し合いを通して、成功への野心と意欲を感じた。この機会にとてもワクワクしている」とラムジーは語った。

「これは私が長年準備してきた瞬間だ。私はこれまで、サッカー界屈指の監督の下でプレーし、キャリアを通してプレッシャーの大きい環境を経験してきた。私がこれまで学んできたことを活かして、この才能あふれる選手たちに、高い基準、プロ意識、そして勤勉な労働倫理といった文化をもたらしたいと思っている。私のチームは明確なアイデンティティを持ち、優れた習慣を基盤とし、日々向上していくという強い意志を持ってプレーするだろう。最後までエンブレムのために戦い、サポーターを誇りに思わせるようなチームを作りたい」