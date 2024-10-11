格闘技イベント「Prime Video Boxing 10」が、2024年10月13日(日)、14日(月・祝)に開催される。
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本記事では、「Prime Video Boxing 10」の試合開始時間、ネット配信・テレビ放送予定、お得な視聴方法を紹介していく。
Prime Video Boxing 10の試合順
「Prime Video Boxing 10」は、2024年10月13日(日)、14日(月・祝)の2日間にわたって東京・有明アリーナで開催される。試合は17時放送開始を予定している。
今大会は8試合が組まれ、そのうち7試合が世界タイトルマッチとなっている。
10月13日(日)
|試合順
|対戦カード
|タイトル
|4
|王者：井上拓真(大橋)
vs 挑戦者同級3位：堤聖也(角海老宝石)
|WBA世界バンタム級タイトルマッチ
|3
|1位：寺地拳四朗(BMB)
vs 2位：クリストファー・ロサレス(ニカラグア)
|WBC世界フライ級王座決定戦
|2
|王者：ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)
vs 挑戦者同級15位：タナンチャイ・チャルンパック(タイ)
|WBA世界フライ級タイトルマッチ
|1
|1位：岩田翔吉(帝拳)
vs 2位：ハイロ・ノリエガ(スペイン)
|WBO世界ライトフライ級王座決定戦
10月14日(月・祝)
|試合順
|対戦カード
|タイトル
|4
|王者：中谷潤人(MT)
vs 挑戦者同級1位：ペッチ・ソー・チットパッタナ(タイ)
|WBC世界バンタム級タイトルマッチ
|3
|1位：那須川天心(帝拳)
vs 2位：ジェルウィン・アシロ(フィリピン)
|WBOアジアパシフィック
バンタム級王座決定戦(10回戦)
|2
|王者：田中恒成(畑中)
vs 挑戦者同級5位：プメレレ・カフ(南アフリカ)
|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ
|1
|王者：アンソニー・オラスクアガ(アメリカ／帝拳)
vs 挑戦者同級1位：ジョナサン・ゴンサレス(プエルトリコ)
|WBO世界フライ級タイトルマッチ
※日程をクリックで配信ページへ。
Prime Video Boxing 10 のテレビ放送・ネット配信予定
「Prime Video Boxing 10」は、ネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で独占ライブ配信される。
イベント開始時刻は16:20だが、配信開始は17:00予定となっている。
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