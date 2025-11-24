Prime Video Boxing 14の対戦カード・日程・放送配信・無料視聴

WBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」が、11月24日にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。
「Prime Video Boxing 14」の対戦カードや日程、放送予定・視聴方法を紹介する。
Prime Video Boxing 14｜対戦カード・タイトル一覧
|対戦カード
|タイトル
|那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）
|WBC世界バンタム級王座決定戦
|中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）
|IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
|坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）
|スーパーフライ級10回戦
|増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）
|バンタム級10回戦
Prime Video Boxing 14｜大会日程
WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。ボクシング転向以来7戦全勝(2KO)としている“神童”那須川天心が、初の世界戦で元WBC暫定世界バンタム級、そして元WBA同級王者の井上拓真に挑む。井上尚弥の弟しても知られる強豪にとっては1年1カ月ぶりの再起戦となる。
「Prime Video Boxing 14」では、その他にもOPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手も出場を予定。同大会は、11月24日(月・振替)の17:00に開始予定だ。
- 大会名：Prime Video Boxing 14
- 開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00
- メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真
- 会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
Prime Video Boxing 14｜放送・配信予定
那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。
「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。
那須川天心vs井上拓真｜無料視聴方法
Amazon
「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazonプライムビデオ】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
Prime Video Boxing 14 最新情報まとめ
