坪井智也の次戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ボクシング・坪井智也は、次戦となる「Prime Video Boxing 14」でカルロス・クアドラスと対戦する。
坪井智也vsカルロス・クアドラスの開始時刻や「Prime Video Boxing 14」の日程、放送予定・視聴方法を紹介する。
坪井智也・次戦は何時から開始？
坪井智也は「Prime Video Boxing 14」のスーパーフライ級10回戦で、カルロス・クアドラス（メキシコ）と対戦する。
「「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。17:00に開始予定だ。前の試合の進行状況によるが、第3試合の坪井智也vsカルロス・クアドラスは18:30から19時前後の開始が予想される。
「Prime Video Boxing 14」では坪井智也vsカルロス・クアドラスのほか、WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真など合計5試合を実施予定だ。
Prime Video Boxing 14｜日程
- 大会名：Prime Video Boxing 14
- 開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00
- メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真
- 会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
Prime Video Boxing 14｜対戦カード
|対戦カード
|タイトル
|那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）
|WBC世界バンタム級王座決定戦
|中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）
|IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
|坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）
|スーパーフライ級10回戦
|増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）
|バンタム級10回戦
|佐藤竜冴vs 梶原孝司
|バンタム級4回戦
Prime Video Boxing 14｜放送・配信予定
坪井智也vsカルロス・クアドラスなどが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。
「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。
Prime Video Boxing 14｜視聴方法
Amazon
「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
