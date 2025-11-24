坪井智也の次戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ボクシング・坪井智也は、次戦となる「Prime Video Boxing 14」でカルロス・クアドラスと対戦する。

坪井智也vsカルロス・クアドラスの開始時刻や「Prime Video Boxing 14」の日程、放送予定・視聴方法を紹介する。

坪井智也・次戦は何時から開始？

坪井智也は「Prime Video Boxing 14」のスーパーフライ級10回戦で、カルロス・クアドラス（メキシコ）と対戦する。

「「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。17:00に開始予定だ。前の試合の進行状況によるが、第3試合の坪井智也vsカルロス・クアドラスは18:30から19時前後の開始が予想される。

「Prime Video Boxing 14」では坪井智也vsカルロス・クアドラスのほか、WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真など合計5試合を実施予定だ。

Prime Video Boxing 14｜日程

大会名：Prime Video Boxing 14

開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

Prime Video Boxing 14｜対戦カード

対戦カード タイトル 那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋） WBC世界バンタム級王座決定戦 中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ） IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ） スーパーフライ級10回戦 増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ） バンタム級10回戦 佐藤竜冴vs 梶原孝司 バンタム級4回戦

Prime Video Boxing 14｜放送・配信予定

坪井智也vsカルロス・クアドラスなどが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。

Prime Video Boxing 14｜視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

Prime Video Boxing 14 最新情報まとめ

配信予定・視聴方法

開始時間・対戦カード

関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。