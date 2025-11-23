WBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が、2025年11月24日(月・振替)に行われる。

本記事では、那須川天心vs井上拓真のテレビ中継の有無を紹介する。

那須川天心vs井上拓真の開催スケジュールは？

WBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00からTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。那須川天心vs井上拓真の他、OPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手の試合も予定されている。

那須川天心vs井上拓真の地上波中継・TVer配信はある？

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、地上波テレビでの生中継およびネット『TVer』でのライブ配信は行われない。

『Amazonプライムビデオ』の中継は、2025年11月24日(月・振替)の17時からライブ配信開始予定となっている。

大会名：Prime Video Boxing 14

開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

放送・配信：Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)

那須川天心vs井上拓真戦の視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

