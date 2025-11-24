【テレビ放送】那須川天心vs井上拓真のTV中継・ネット配信予定

「Prime Video Boxing 14」でWBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が行われる。
本記事では、那須川天心vs井上拓真のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
那須川天心vs井上拓真のTV中継・ネット配信
WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。
当日は那須川天心vs井上拓真以外にもOPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手らの試合も中継を予定している。
「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)の17:00に配信開始予定となっている。
|番組名
|開催日
|中継開始時刻
|放送・配信
|2025 WBC世界バンタム級王座決定戦
那須川天心 vs 井上拓真
|2025年11月24日(月・振替)
|17:00
|Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
那須川天心vs井上拓真の試合情報
「Prime Video Boxing 14」のメインカードとなるWBC世界バンタム級王座決定戦では、WBC1位・那須川天心(帝拳)とWBC2位・井上拓真(大橋)が激突。
ボクシング転向以来7戦全勝(2KO)としている“神童”那須川天心が、初の世界戦で元WBC暫定世界バンタム級、そして元WBA同級王者の井上拓真に挑む。井上尚弥の弟しても知られる強豪にとっては1年1カ月ぶりの再起戦となる。
那須川天心vs井上拓真の無料視聴方法
Amazon
「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
