プレミアリーグ開幕戦カードが決定…王者アーセナルは昇格組のコヴェントリーと対戦

プレミアリーグ開幕戦の試合日程が発表された。

8月21日に開幕戦が行われる2026-27シーズンのプレミアリーグ。2004年以来となるリーグ優勝を決めたアーセナルは開幕戦で昇格組のコヴェントリー・シティと対戦する。

プレーオフを経て昇格したハル・シティは、 8月22日にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎え、同じく昇格組のイプスウィッチは同日にサンダーランドとホームで対戦する。

昨季2位に終わったマンチェスター・シティは、ホームでボーンマスと対戦。シティはいまだジョゼップ・グアルディオラの後任は発表されておらず、ボーンマスはマルコ・ローゼを新監督として迎えている。

開幕戦カードは以下の通り。

8月21日（金）

アーセナル vs コヴェントリー

8月22日（土）

ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド

エヴァートン vs クリスタル・パレス

イプスウィッチ vs サンダーランド

ノッティンガム・フォレスト vs リーズ

ブレントフォード vs トッテナム

8月23日（日）

ブライトン vsアストン・ヴィラ

マンチェスター・シティ vs ボーンマス

ニューカッスル vs リヴァプール

8月24日（月）

フラム vs チェルシー