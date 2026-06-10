2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。6月11日(木)にオリックス・バファローズと東京ヤクルトスワローズが対戦する。

本記事では、オリックスvsヤクルトのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

オリックス・バファローズ対東京ヤクルトスワローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026のオリックス・バファローズvs東京ヤクルトスワローズは、6月11日(木)に京セラドーム大阪で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 6/11(木) 18:00 オリックス・バファローズvs東京ヤクルトスワローズ

オリックス・バファローズ対東京ヤクルトスワローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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