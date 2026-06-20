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Kyoya Saito

オランダ指揮官クーマン、スウェーデンに5発大勝で「高いクオリティが見て取れた」

オランダ
オランダ 対 スウェーデン
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【欧州・海外サッカー ニュース】オランダがスウェーデンに大勝した。

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オランダ代表のロナルド・クーマン監督は。「最初のゴールは、見たいものがすべて詰まっていた。試合の素晴らしいスタートとなった。自信につながる」と『NOS』で話した。

ワールドカップ初戦で日本代表と2-2で引き分けたオランダ。スウェーデンとの第2節では5-1と大勝を収め、今大会初勝利を挙げた。クーマン監督は「もちろん、この勝利は必要だった」と喜んだ。

「大会のスタートを切るには、良い形で始めたいものだ。そうすれば安心できる。それに、今勝たなければならないというプレッシャーも少しあった。そうでなければ、最終戦まで勝敗がもつれてしまう。それは避けたいところだ」

しかし、クーマン監督は批判的な点もいくつか指摘した。

「5-1で勝利したとはいえ、相手がプレースタイルを変えた時、我々がそれを認識するのに時間がかかりすぎる場面があった。それが前半終了間際に苦戦した理由だ」

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それでも、クーマン監督はスウェーデン戦を大いに満足して振り返っている。

「勝利したこと、そしてその試合運びは素晴らしかった。もちろん、もっと良くなる余地があることは我々自身も分かっている。このチームの高いクオリティも見て取れる。見ていて本当に楽しい試合だった」

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