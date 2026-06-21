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Kyoya Saito

【6/22】ニュージーランドvsエジプトの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ニュージーランド 対 エジプト
ニュージーランド
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FIFAワールドカップ グループG第2節、ニュージーランドvsエジプトの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループGではニュージーランドとエジプトが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループG第2節となるニュージーランドvsエジプトの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ニュージーランドvsエジプト｜キックオフ時間

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ニュージーランドvsエジプト｜チームニュース＆予想スタメン

ニュージーランド vs エジプト 予想スタメン

ニュージーランドHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestEGY
1
マックス・クロコンブ
13
リベラト・カカーチェ
16
フィン・サーマン
5
マイケル・ボクスオール
2
ティム・ペイン
20
カラム・マコーワット
10
サープリート・シン
6
ジョー・ベル
11
イライジャージャスト
8
マーコ・スタメニック
9
クリス・ウッド
23
モスタファ・アーメド・ショベイル
3
モハメド・ハニー
2
ヤセル・イブラヒム
14
ハムディ・ファティ
13
アハメド・アブ・エル・フォトー
11
M. Ziko
8
エマム・アシュア
17
モハナド・ラシーン
19
M. Ateya
10
モハメド・サラー
22
オマル・マーモウシュ

4-2-3-1

EGYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダレン・ベズリー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • H. Hassan

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

ニュージーランドとエジプトは、2026年FIFAワールドカップで初勝利を目指し、月曜日の早朝、カナダのバンクーバーにあるBCプレイスで激突する。 両チームは初戦で引き分けに終わった。ニュージーランドはイラン相手に2度リードを許し、2-2の引き分けに終わった一方、エジプトはオウンゴールにより、ワールドカップ予選で無敗だったベルギー相手に1-1の引き分けに終わった。ニュージーランドのエースであるクリス・ウッドは、オールホワイツの攻撃陣を牽引し、得点源となることが期待されている。開幕戦で2得点を挙げたマザーウェルのフォワード、イライジャ・ジャストも、引き続き先発出場すると見られている。

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ニュージーランド crest
ニュージーランド
NZL
エジプト crest
エジプト
EGY

試合に臨むにあたり、エジプトは、無敗で予選を勝ち抜いた際にチームのゴールの60％（9ゴール、3アシスト）に関与したサラーの、国際舞台での素晴らしい活躍を継続する必要があるだろう。サラーやオマル・マーモウシュといったスター選手の活躍がチームのカギを握る。

両チームの近況

NZL
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

EGY
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

NZL

Last match

EGY

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位

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