【6/22】ニュージーランドvsエジプトの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループGではニュージーランドとエジプトが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループG第2節となるニュージーランドvsエジプトの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ニュージーランドvsエジプト｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 G BC Place Vancouver

ニュージーランドvsエジプト｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ニュージーランドとエジプトは、2026年FIFAワールドカップで初勝利を目指し、月曜日の早朝、カナダのバンクーバーにあるBCプレイスで激突する。 両チームは初戦で引き分けに終わった。ニュージーランドはイラン相手に2度リードを許し、2-2の引き分けに終わった一方、エジプトはオウンゴールにより、ワールドカップ予選で無敗だったベルギー相手に1-1の引き分けに終わった。ニュージーランドのエースであるクリス・ウッドは、オールホワイツの攻撃陣を牽引し、得点源となることが期待されている。開幕戦で2得点を挙げたマザーウェルのフォワード、イライジャ・ジャストも、引き続き先発出場すると見られている。

試合に臨むにあたり、エジプトは、無敗で予選を勝ち抜いた際にチームのゴールの60％（9ゴール、3アシスト）に関与したサラーの、国際舞台での素晴らしい活躍を継続する必要があるだろう。サラーやオマル・マーモウシュといったスター選手の活躍がチームのカギを握る。

両チームの近況

両チームの対戦成績

NZL Last match EGY 0 勝利 0 引分け 1 Win エジプト 1 - 0 ニュージーランド 0 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位

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