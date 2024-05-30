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GOAL

【5月31日】プロ野球2024セ・パ交流戦の地上波テレビ放送/ネット配信予定・日程・開始時間・視聴方法

【プロ野球 2024】セ・パ交流戦全6試合の地上波中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法を紹介。

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プロ野球の2024年日本生命セ・パ交流戦が5月31日(金)から6月2日(日)の3日間、各日6試合が開催される。

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本記事では、プロ野球2024年セ・パ交流戦の放送予定、試合日程、視聴方法を紹介していく。

【5/31】セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間・放送予定

試合日時対戦カード球場放送配信
5/31(金)
18:00		日本ハム vs DeNAエスコンF・STV札幌テレビ
・BS日テレ
・GAORA SPORTS		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
5/31(金)
18:00		楽天 vs ヤクルト楽天モバイル・NHK BS
J SPORTS 1		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
5/31(金)
18:00		西武 vs 巨人ベルーナドーム・BSテレ東
フジテレビTWO		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
5/31(金)
18:00		ロッテ vs 阪神ZOZOマリン・千葉テレビ
・サンテレビ
・KBS京都
・BS朝日
・日テレNEWS24		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
5/31(金)
18:00		オリックス vs 中日京セラD大阪J SPORTS 3
・BS12		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
5/31(金)
18:30		ソフトバンク vs 広島みずほPayPay・NHK九州・沖縄
・NHK広島
・TOKYO　MX
・スポーツライブ＋		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

【6/1】プロ野球 2024セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間

試合日時対戦カード球場放送配信
6/1(土)
14:00		日本ハム vs DeNAエスコンF・HBC北海道放送
・GAORA SPORTS		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/1(土)
18:00		楽天 vs ヤクルト楽天モバイルJ SPORTS 2DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/1(土)
14:00		西武 vs 巨人ベルーナドーム・BS-TBS
※16:53以降162chで延長
フジテレビTWO		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
6/1(土)
14:00		ロッテ vs 阪神ZOZOマリン・毎日放送
・日テレNEWS24
DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/1(土)
14:00		オリックス vs 中日京セラD大阪J SPORTS 3
・東海テレビ
・BS松竹東急		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/1(土)
14:00		ソフトバンク vs 広島みずほPayPay・NHK総合
・スポーツライブ＋
DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

【6/2】プロ野球 2024セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間

試合日時対戦カード球場放送配信
6/2(日)
13:00		日本ハム vs DeNAエスコンF・HTB北海道テレビ
・GAORA SPORTS		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/2(日)
14:00		楽天 vs ヤクルト楽天モバイル・東日本放送DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/2(日)
13:00		西武 vs 巨人ベルーナドーム・テレビ朝日
・BS朝日
フジテレビTWO		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
6/2(日)
14:00		ロッテ vs 阪神ZOZOマリン・NHK総合
・日テレNEWS24		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/2(日)
13:00		オリックス vs 中日京セラD大阪・J SPORTS 3
DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
6/2(日)
14:00		ソフトバンク vs 広島みずほPayPay・FBS福岡放送
・HTV広島テレビ
・TOKYO MX
・スポーツライブ＋		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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