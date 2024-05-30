プロ野球の2024年日本生命セ・パ交流戦が5月31日(金)から6月2日(日)の3日間、各日6試合が開催される。
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本記事では、プロ野球2024年セ・パ交流戦の放送予定、試合日程、視聴方法を紹介していく。
【5/31】セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間・放送予定
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|5/31(金)
18:00
|日本ハム vs DeNA
|エスコンF
|・STV札幌テレビ
・BS日テレ
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|5/31(金)
18:00
|楽天 vs ヤクルト
|楽天モバイル
|・NHK BS
・J SPORTS 1
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|5/31(金)
18:00
|西武 vs 巨人
|ベルーナドーム
|・BSテレ東
・フジテレビTWO
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
|5/31(金)
18:00
|ロッテ vs 阪神
|ZOZOマリン
|・千葉テレビ
・サンテレビ
・KBS京都
・BS朝日
・日テレNEWS24
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|5/31(金)
18:00
|オリックス vs 中日
|京セラD大阪
|・J SPORTS 3
・BS12
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|5/31(金)
18:30
|ソフトバンク vs 広島
|みずほPayPay
|・NHK九州・沖縄
・NHK広島
・TOKYO MX
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
※放送/配信予定は変更の可能性あり
【6/1】プロ野球 2024セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|6/1(土)
14:00
|日本ハム vs DeNA
|エスコンF
|・HBC北海道放送
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/1(土)
18:00
|楽天 vs ヤクルト
|楽天モバイル
|・J SPORTS 2
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/1(土)
14:00
|西武 vs 巨人
|ベルーナドーム
|・BS-TBS
※16:53以降162chで延長
・フジテレビTWO
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
|6/1(土)
14:00
|ロッテ vs 阪神
|ZOZOマリン
|・毎日放送
・日テレNEWS24
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/1(土)
14:00
|オリックス vs 中日
|京セラD大阪
|・J SPORTS 3
・東海テレビ
・BS松竹東急
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/1(土)
14:00
|ソフトバンク vs 広島
|みずほPayPay
|・NHK総合
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
※放送/配信予定は変更の可能性あり
【6/2】プロ野球 2024セ・パ交流戦｜試合日程・開始時間
|試合日時
|対戦カード
|球場
|放送
|配信
|6/2(日)
13:00
|日本ハム vs DeNA
|エスコンF
|・HTB北海道テレビ
・GAORA SPORTS
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/2(日)
14:00
|楽天 vs ヤクルト
|楽天モバイル
|・東日本放送
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/2(日)
13:00
|西武 vs 巨人
|ベルーナドーム
|・テレビ朝日
・BS朝日
・フジテレビTWO
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
・フジテレビTWOsmart
|6/2(日)
14:00
|ロッテ vs 阪神
|ZOZOマリン
|・NHK総合
・日テレNEWS24
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/2(日)
13:00
|オリックス vs 中日
|京セラD大阪
|・J SPORTS 3
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|6/2(日)
14:00
|ソフトバンク vs 広島
|みずほPayPay
|・FBS福岡放送
・HTV広島テレビ
・TOKYO MX
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
※放送/配信予定は変更の可能性あり
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