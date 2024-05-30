【5月31日】プロ野球2024セ・パ交流戦の地上波テレビ放送/ネット配信予定・日程・開始時間・視聴方法

【プロ野球 2024】セ・パ交流戦全6試合の地上波中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法を紹介。

プロ野球の2024年日本生命セ・パ交流戦が5月31日(金)から6月2日(日)の3日間、各日6試合が開催される。

本記事では、プロ野球2024年セ・パ交流戦の放送予定、試合日程、視聴方法を紹介していく。

【5/31】 セ・パ交流戦 ｜試合日程・開始時間・放送予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

【6/1】プロ野球 2024 セ・パ交流戦 ｜試合日程・開始時間

※放送/配信予定は変更の可能性あり

【6/2】プロ野球 2024 セ・パ交流戦 ｜試合日程・開始時間

試合日時 対戦カード 球場 放送 配信 6/2(日)

13:00 日本ハム vs DeNA エスコンF ・HTB北海道テレビ

・GAORA SPORTS ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 6/2(日)

14:00 楽天 vs ヤクルト 楽天モバイル ・東日本放送 ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 6/2(日)

13:00 西武 vs 巨人 ベルーナドーム ・テレビ朝日

・BS朝日

・フジテレビTWO ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV

・フジテレビTWOsmart 6/2(日)

14:00 ロッテ vs 阪神 ZOZOマリン ・NHK総合

・日テレNEWS24 ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 6/2(日)

13:00 オリックス vs 中日 京セラD大阪 ・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 6/2(日)

14:00 ソフトバンク vs 広島 みずほPayPay ・FBS福岡放送

・HTV広島テレビ

・TOKYO MX

・スポーツライブ＋ ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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