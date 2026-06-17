プロ野球交流戦は何試合ある？日程・期間は？

2026シーズンのプロ野球は、5月26日(火)から日本生命セ・パ交流戦 2026が行われる。
今回はセ・パ交流戦の試合日程や開催期間、を紹介する。
交流戦｜開催日程・試合数
日本生命セ・パ交流戦 2026は、5月26日から6月14日に開催される。
各チームと3試合ずつ、18試合を実施。12球団合計では全108試合が行われる。
|日程・期間
|試合数
|5月26日-6月14日
|各チーム18試合／全108試合
全試合日程
|月日
|対戦カード
|球場
|開始時間
|備考
|5/26（火）
|巨人 - ソフトバンク
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - 西武
|神宮
|18:00
|DeNA - オリックス
|横浜
|17:45
|中日 - 楽天
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 日本ハム
|甲子園
|18:00
|広島 - ロッテ
|マツダスタジアム
|18:00
|5/27（水）
|巨人 - ソフトバンク
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - 西武
|神宮
|18:00
|DeNA - オリックス
|横浜
|17:45
|中日 - 楽天
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 日本ハム
|甲子園
|18:00
|広島 - ロッテ
|マツダスタジアム
|18:00
|5/28（木）
|巨人 - ソフトバンク
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - 西武
|神宮
|18:00
|DeNA - オリックス
|横浜
|17:45
|中日 - 楽天
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 日本ハム
|甲子園
|18:00
|広島 - ロッテ
|マツダスタジアム
|18:00
|5/29（金）
|日本ハム - 巨人
|エスコンF
|18:00
|楽天 - ヤクルト
|楽天モバイル
|18:00
|西武 - DeNA
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - 阪神
|ZOZOマリン
|18:00
|オリックス - 中日
|京セラD大阪
|18:00
|ソフトバンク - 広島
|みずほPayPay
|18:00
|5/30（土）
|日本ハム - 巨人
|エスコンF
|14:00
|楽天 - ヤクルト
|楽天モバイル
|14:00
|西武 - DeNA
|ベルーナドーム
|14:00
|ロッテ - 阪神
|ZOZOマリン
|14:00
|オリックス - 中日
|京セラD大阪
|14:00
|ソフトバンク - 広島
|みずほPayPay
|14:00
|5/31（日）
|日本ハム - 巨人
|エスコンF
|13:00
|楽天 - ヤクルト
|楽天モバイル
|13:00
|西武 - DeNA
|ベルーナドーム
|14:00
|ロッテ - 阪神
|ZOZOマリン
|13:00
|オリックス - 中日
|京セラD大阪
|13:00
|ソフトバンク - 広島
|みずほPayPay
|13:00
|6/1（月）
|楽天 - ヤクルト
|楽天モバイル
|18:00
|予備日
|ロッテ - 阪神
|ZOZOマリン
|18:00
|予備日
|6/2（火）
|巨人 - オリックス
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - ロッテ
|神宮
|18:00
|DeNA - 楽天
|横浜
|18:00
|中日 - ソフトバンク
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 西武
|甲子園
|18:00
|広島 - 日本ハム
|マツダスタジアム
|18:00
|6/3（水）
|巨人 - オリックス
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - ロッテ
|神宮
|18:00
|DeNA - 楽天
|横浜
|18:00
|中日 - ソフトバンク
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 西武
|甲子園
|18:00
|広島 - 日本ハム
|マツダスタジアム
|18:00
|6/4（木）
|巨人 - オリックス
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - ロッテ
|神宮
|18:00
|DeNA - 楽天
|横浜
|18:00
|中日 - ソフトバンク
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 西武
|甲子園
|18:00
|広島 - 日本ハム
|マツダスタジアム
|18:00
|6/5（金）
|巨人 - ロッテ
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - 日本ハム
|神宮
|18:00
|DeNA - ソフトバンク
|横浜
|18:00
|中日 - 西武
|バンテリンドーム
|18:00
|阪神 - 楽天
|甲子園
|18:00
|広島 - オリックス
|マツダスタジアム
|18:00
|6/6（土）
|巨人 - ロッテ
|東京ドーム
|18:00
|ヤクルト - 日本ハム
|神宮
|14:00
|DeNA - ソフトバンク
|横浜
|14:00
|中日 - 西武
|バンテリンドーム
|14:00
|阪神 - 楽天
|甲子園
|14:00
|広島 - オリックス
|マツダスタジアム
|14:00
|6/7（日）
|巨人 - ロッテ
|東京ドーム
|14:00
|ヤクルト - 日本ハム
|神宮
|14:00
|DeNA - ソフトバンク
|横浜
|14:00
|中日 - 西武
|バンテリンドーム
|13:30
|阪神 - 楽天
|甲子園
|14:00
|広島 - オリックス
|マツダスタジアム
|13:30
|6/8（月）
|DeNA - ソフトバンク
|横浜
|18:00
|予備日
|阪神 - 楽天
|甲子園
|18:00
|予備日
|6/9（火）
|日本ハム - DeNA
|エスコンF
|18:00
|楽天 - 巨人
|楽天モバイル
|18:00
|西武 - 広島
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - 中日
|ZOZOマリン
|18:00
|オリックス - ヤクルト
|京セラD大阪
|18:00
|ソフトバンク - 阪神
|みずほPayPay
|18:00
|6/10（水）
|日本ハム - DeNA
|エスコンF
|18:00
|楽天 - 巨人
|楽天モバイル
|18:00
|西武 - 広島
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - 中日
|ZOZOマリン
|18:00
|オリックス - ヤクルト
|京セラD大阪
|18:00
|ソフトバンク - 阪神
|みずほPayPay
|18:00
|6/11（木）
|日本ハム - DeNA
|エスコンF
|18:00
|楽天 - 巨人
|楽天モバイル
|18:00
|西武 - 広島
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - 中日
|ZOZOマリン
|18:00
|オリックス - ヤクルト
|京セラD大阪
|18:00
|ソフトバンク - 阪神
|みずほPayPay
|18:00
|6/12（金）
|日本ハム - 中日
|エスコンF
|18:00
|楽天 - 広島
|楽天モバイル
|18:00
|西武 - 巨人
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - DeNA
|ZOZOマリン
|18:00
|オリックス - 阪神
|京セラD大阪
|18:00
|ソフトバンク - ヤクルト
|みずほPayPay
|18:00
|6/13（土）
|日本ハム - 中日
|エスコンF
|14:00
|楽天 - 広島
|楽天モバイル
|14:00
|西武 - 巨人
|ベルーナドーム
|18:00
|ロッテ - DeNA
|ZOZOマリン
|14:00
|オリックス - 阪神
|京セラD大阪
|15:00
|ソフトバンク - ヤクルト
|みずほPayPay
|14:00
|6/14（日）
|日本ハム - 中日
|エスコンF
|13:00
|楽天 - 広島
|楽天モバイル
|13:00
|西武 - 巨人
|ベルーナドーム
|13:00
|ロッテ - DeNA
|ZOZOマリン
|14:00
|オリックス - 阪神
|京セラD大阪
|13:00
|ソフトバンク - ヤクルト
|みずほPayPay
|13:00
2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法
シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。
「DAZN BASEBALL」は月々2,300円（年間27,600円）。公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）
詳しくはDAZN公式サイトをチェック！
【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題
(C)パ・リーグTV
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、交流戦を含め、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。
もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。