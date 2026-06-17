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Yuta Tokuma

プロ野球交流戦は何試合ある？日程・期間は？

プロ野球、日本生命セ・パ交流戦 2026の試合数・日程・期間を紹介。

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2026シーズンのプロ野球は、5月26日(火)から日本生命セ・パ交流戦 2026が行われる。

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今回はセ・パ交流戦の試合日程や開催期間、を紹介する。

交流戦｜開催日程・試合数

日本生命セ・パ交流戦 2026は、5月26日から6月14日に開催される。

各チームと3試合ずつ、18試合を実施。12球団合計では全108試合が行われる。

日程・期間試合数
5月26日-6月14日各チーム18試合／全108試合

全試合日程

月日対戦カード球場開始時間備考
5/26（火）巨人 - ソフトバンク東京ドーム18:00 
ヤクルト - 西武神宮18:00 
DeNA - オリックス横浜17:45 
中日 - 楽天バンテリンドーム18:00 
阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
広島 - ロッテマツダスタジアム18:00 
5/27（水）巨人 - ソフトバンク東京ドーム18:00 
ヤクルト - 西武神宮18:00 
DeNA - オリックス横浜17:45 
中日 - 楽天バンテリンドーム18:00 
阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
広島 - ロッテマツダスタジアム18:00 
5/28（木）巨人 - ソフトバンク東京ドーム18:00 
ヤクルト - 西武神宮18:00 
DeNA - オリックス横浜17:45 
中日 - 楽天バンテリンドーム18:00 
阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
広島 - ロッテマツダスタジアム18:00 
5/29（金）日本ハム - 巨人エスコンF18:00 
楽天 - ヤクルト楽天モバイル18:00 
西武 - DeNAベルーナドーム18:00 
ロッテ - 阪神ZOZOマリン18:00 
オリックス - 中日京セラD大阪18:00 
ソフトバンク - 広島みずほPayPay18:00 
5/30（土）日本ハム - 巨人エスコンF14:00 
楽天 - ヤクルト楽天モバイル14:00 
西武 - DeNAベルーナドーム14:00 
ロッテ - 阪神ZOZOマリン14:00 
オリックス - 中日京セラD大阪14:00 
ソフトバンク - 広島みずほPayPay14:00 
5/31（日）日本ハム - 巨人エスコンF13:00 
楽天 - ヤクルト楽天モバイル13:00 
西武 - DeNAベルーナドーム14:00 
ロッテ - 阪神ZOZOマリン13:00 
オリックス - 中日京セラD大阪13:00 
ソフトバンク - 広島みずほPayPay13:00 
6/1（月）楽天 - ヤクルト楽天モバイル18:00予備日
ロッテ - 阪神ZOZOマリン18:00予備日
6/2（火）巨人 - オリックス東京ドーム18:00 
ヤクルト - ロッテ神宮18:00 
DeNA - 楽天横浜18:00 
中日 - ソフトバンクバンテリンドーム18:00 
阪神 - 西武甲子園18:00 
広島 - 日本ハムマツダスタジアム18:00 
6/3（水）巨人 - オリックス東京ドーム18:00 
ヤクルト - ロッテ神宮18:00 
DeNA - 楽天横浜18:00 
中日 - ソフトバンクバンテリンドーム18:00 
阪神 - 西武甲子園18:00 
広島 - 日本ハムマツダスタジアム18:00 
6/4（木）巨人 - オリックス東京ドーム18:00 
ヤクルト - ロッテ神宮18:00 
DeNA - 楽天横浜18:00 
中日 - ソフトバンクバンテリンドーム18:00 
阪神 - 西武甲子園18:00 
広島 - 日本ハムマツダスタジアム18:00 
6/5（金）巨人 - ロッテ東京ドーム18:00 
ヤクルト - 日本ハム神宮18:00 
DeNA - ソフトバンク横浜18:00 
中日 - 西武バンテリンドーム18:00 
阪神 - 楽天甲子園18:00 
広島 - オリックスマツダスタジアム18:00 
6/6（土）巨人 - ロッテ東京ドーム18:00 
ヤクルト - 日本ハム神宮14:00 
DeNA - ソフトバンク横浜14:00 
中日 - 西武バンテリンドーム14:00 
阪神 - 楽天甲子園14:00 
広島 - オリックスマツダスタジアム14:00 
6/7（日）巨人 - ロッテ東京ドーム14:00 
ヤクルト - 日本ハム神宮14:00 
DeNA - ソフトバンク横浜14:00 
中日 - 西武バンテリンドーム13:30 
阪神 - 楽天甲子園14:00 
広島 - オリックスマツダスタジアム13:30 
6/8（月）DeNA - ソフトバンク横浜18:00予備日
阪神 - 楽天甲子園18:00予備日
6/9（火）日本ハム - DeNAエスコンF18:00 
楽天 - 巨人楽天モバイル18:00 
西武 - 広島ベルーナドーム18:00 
ロッテ - 中日ZOZOマリン18:00 
オリックス - ヤクルト京セラD大阪18:00 
ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/10（水）日本ハム - DeNAエスコンF18:00 
楽天 - 巨人楽天モバイル18:00 
西武 - 広島ベルーナドーム18:00 
ロッテ - 中日ZOZOマリン18:00 
オリックス - ヤクルト京セラD大阪18:00 
ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/11（木）日本ハム - DeNAエスコンF18:00 
楽天 - 巨人楽天モバイル18:00 
西武 - 広島ベルーナドーム18:00 
ロッテ - 中日ZOZOマリン18:00 
オリックス - ヤクルト京セラD大阪18:00 
ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/12（金）日本ハム - 中日エスコンF18:00 
楽天 - 広島楽天モバイル18:00 
西武 - 巨人ベルーナドーム18:00 
ロッテ - DeNAZOZOマリン18:00 
オリックス - 阪神京セラD大阪18:00 
ソフトバンク - ヤクルトみずほPayPay18:00 
6/13（土）日本ハム - 中日エスコンF14:00 
楽天 - 広島楽天モバイル14:00 
西武 - 巨人ベルーナドーム18:00 
ロッテ - DeNAZOZOマリン14:00 
オリックス - 阪神京セラD大阪15:00 
ソフトバンク - ヤクルトみずほPayPay14:00 
6/14（日）日本ハム - 中日エスコンF13:00 
楽天 - 広島楽天モバイル13:00 
西武 - 巨人ベルーナドーム13:00 
ロッテ - DeNAZOZOマリン14:00 
オリックス - 阪神京セラD大阪13:00 
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