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【6/23】ノルウェーvsセネガルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ノルウェー 対 セネガル
ノルウェー
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FIFAワールドカップ グループI第2節、ノルウェーvsセネガルの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループI第2節となるノルウェーvsセネガルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ノルウェーvsセネガル｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 I
New York/New Jersey Stadium

ノルウェーvsセネガル｜チームニュース＆予想スタメン

ノルウェー vs セネガル 予想スタメン

ノルウェーHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestSEN
1
エルヤン・ニーラン
3
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
5
デビッド・モラー・ウルフ
26
ユリアン・リエルソン
17
トールビョルン・ヘッゲム
10
マルティン・ウーデゴール
8
サンデル・ベルゲ
14
フレデリク・アウルスネス
9
アーリング・ハーランド
7
アレクサンデル・セルロート
20
アントニオ・ヌサ
16
エドゥアール・メンディ
3
カリドゥ・クリバリ
25
マリック・ディウフ
15
クレパン・ディアタ
19
ムサ・ニアカテ
8
ラミン・カマラ
26
パプ・グエイエ
5
イドリッサ・ガナ・ゲイエ
11
ニコラス・ジャクソン
10
サディオ・マネ
18
イスマイラ・サール

4-3-3

SENAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ストーレ・ソルバッケン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Thiaw

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

ワールドカップのダークホース候補筆頭とみられているノルウェー。初戦のイラク戦では4-1と攻撃陣が爆発し、その評価が真実であることを証明した。決して試合を完璧に支配したわけではないが、アーリング・ハーランドの脅威やセットプレーの強さなど、ストロングポイントを相手に押し付け、4得点をもぎ取った。瞬間最高風速は大会でもトップクラスであることを示し、ベストメンバーであればそうそう簡単に負けることはないだろう。

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ノルウェー crest
ノルウェー
NOR
セネガル crest
セネガル
SEN

一方のセネガルも好チームであることをフランス戦では十二分に示した。とりわけ前半は互角に渡り合いスコアレスで折り返している。アフリカ・ネーションズカップで決勝に進出したチームの団結力は伊達ではなく、サディオ・マネを中心とした攻撃陣と安定した守備力はどのようなチームを苦しめることができるだろう。守備の規律からカウンターで仕留めるという形が勝利のカギであり、ノルウェーとの戦いは注目に値する。

両チームの近況

NOR
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SEN
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NOR

Last match

SEN

0

勝利

0

引分け

1

Win

1

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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