【6/23】ノルウェーvsセネガルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループIではノルウェーとセネガルが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループI第2節となるノルウェーvsセネガルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ノルウェーvsセネガル｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 I New York/New Jersey Stadium

ノルウェーvsセネガル｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ワールドカップのダークホース候補筆頭とみられているノルウェー。初戦のイラク戦では4-1と攻撃陣が爆発し、その評価が真実であることを証明した。決して試合を完璧に支配したわけではないが、アーリング・ハーランドの脅威やセットプレーの強さなど、ストロングポイントを相手に押し付け、4得点をもぎ取った。瞬間最高風速は大会でもトップクラスであることを示し、ベストメンバーであればそうそう簡単に負けることはないだろう。

一方のセネガルも好チームであることをフランス戦では十二分に示した。とりわけ前半は互角に渡り合いスコアレスで折り返している。アフリカ・ネーションズカップで決勝に進出したチームの団結力は伊達ではなく、サディオ・マネを中心とした攻撃陣と安定した守備力はどのようなチームを苦しめることができるだろう。守備の規律からカウンターで仕留めるという形が勝利のカギであり、ノルウェーとの戦いは注目に値する。

両チームの近況

両チームの対戦成績

NOR Last match SEN 0 勝利 0 引分け 1 Win セネガル 2 - 1 ノルウェー 1 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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