ドイツ代表DFシュロッターベックのW杯離脱が決定…ナーゲルスマン「非常に惜しまれる」

ドイツ代表のDFニコ・シュロッターベックはワールドカップの残りを欠場することが正式に発表された。

シュロッターベックはワールドカップグループステージ第2節コートジボワール戦（2-1）で左足首を負傷。途中交代を余儀なくされると、22日に離脱が決まった。ユリアン・ナーゲルスマン監督は以下のようにコメントしている。

「ショッティは傑出したディフェンダーとしてピッチ上で非常に惜しまれる。特に彼の優れたプレーメイキングが。私たちにとってこれは彼のワールドカップになるはずだった。昨日、みんなで彼を励まそうとした—幸い、彼はとても前向きな性格で、すでに前を見据えている。今のところチームに残ってくれるのは良い兆候だ。なぜなら彼はピッチ外でも影響力を持っているからね」

また、シュロッターベックは「まだすべてを処理して、後で話すために少し時間がかかる。だから今は、この件について詳しい声明は出さない。今大事なのはチーム。彼らはドイツ中の皆さんからの全面的なサポートに値する。一緒に立ち上がり、良い時も困難な時もこのドイツ代表を支えていることを示し、ワールドカップ優勝への道のりで彼らをサポートしよう」と話した。

なお、規定によってシュロッターベックの代替選手を追加招集することはできない。