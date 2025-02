NFLスーパーボウル2025は何時から?日本開始時間・日程

【NFL】第59回スーパーボウルの試合日程・試合開始時間を紹介する。

2024年のNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)チャンピオンを決めるスーパーボウルが間もなく開催される。3連覇を目指すAFCチャンピオンのカンザスシティ・チーフスと、2年ぶりにスーパーボウル進出を決めたNFCチャンピオンのフィラデルフィア・イーグルスが対戦する。

本記事では、第59回スーパーボウルの試合日程や視聴方法を紹介する。

第59回スーパーボウルの試合日程は?

第59回スーパーボウルは、現地時間2月9日(日)に行われ、18時30分に試合が開始される予定。日本時間では2月10日(月)8時30分に試合開始だ。

以下に続く

第59回スーパーボウルの試合会場は?

第59回スーパーボウルは、ルイジアナ州ニューオリンズにある8万3000人を収容できるするシーザーズ・スーパードームで行われる。

第59回スーパーボウルの対戦カードは?

第59回スーパーボウルでは、カンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスが激突する。AFCチャンピオンのカンザスシティ・チーフスは現在2連覇中で、これに勝利すれば史上初の3連覇を成し遂げる。対するフィラデルフィア・イーグルスは、2年前の第57回スーパーボウルでカンザスシティ・チーフスに敗れており、この雪辱を果たせるかに注目だ。

第59回スーパーボウルの放送・配信予定

第59回スーパーボウル、カンザスシティ・チーフスvsフィラデルフィア・イーグルスは、CS『日テレジータス』で生中継、ネット『DAZN』でライブ配信される。また、地上波『日本テレビ系列』では2月11日(火)深夜に録画放送を行う予定だ。

放送・配信局 中継 時間 DAZN ネット 2/10(月)8:30~ 日テレジータス CS 2/10(月)8:00~13:30 日本テレビ 地上波 2/11(火)深夜1:59~3:59(録画)

第59回スーパーボウルのおすすめ視聴方法

第59回スーパーボウルはネット『DAZN』でライブ視聴可能だ。今なら『NFL GAME PASS Season Pro』がセール価格となっていて140円でスーパーボウルはもちろん、そのほかのNFLコンテンツも視聴できる。

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZN

DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、「DAZN登録済み」、「DAZN未登録」の2種類のユーザーで異なる。

DAZN登録済みの場合

マイ・アカウントページへアクセス 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択 NFL GAME PASS Season Pro(一括払いor分割払い)を選択 決済情報を設定して「購入する」を選択 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」の画面にNFL GAME PASSの契約情報が追加されて登録完了

DAZN未登録の場合

NFL GAME PASS登録ページへ プラン(一括払いor分割払い)を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

※「DAZN for docomo」「DAZN FOR BUSINESS」でのNFL GAME PASS利用は不可。

※「DAZN for docomo」契約中の場合、所持しているdアカウントではNFL GAME PASSを購入しても視聴不可。

※dアカウントでログイン中にアプリ上でNFL GAME PASSをアプリ内