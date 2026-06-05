NBAファイナル2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

北米プロバスケットボールリーグ『NBA』は、日本時間6月4日から年間王者決定戦『NBAファイナル』を開催する。

サンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスの顔合わせとなった「NBAファイナル」の視聴方法を紹介する。

NBAファイナル2026はどこで見られる？放送予定

NBAファイナルでは、そのシーズンの西＆東地区のカンファレンス勝者が対戦し、年間王者を決定する。

西地区からはサンアントニオ・スパーズがNBAファイナルへの出場権を獲得。東地区からはニューヨーク・ニックスがファイナルに出場する。

NBAファイナル2026の視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

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