モロッコ、サイバリの連発でスコットランド撃破！GS突破へ大きく前進

ワールドカップグループステージ第2節が行われ、スコットランドとモロッコが対戦した。

初戦でブラジルと互角の戦いを繰り広げたモロッコが開始2分で先制。ブラヒム・ディアスの浮き球のパスに絶妙なタイミングで抜け出したイスマエル・サイバリ。右足で豪快に叩き込み、2試合連続ゴールでモロッコが先制した。

31分にはディアスのラストパスからニール・エル・アイナウイがシュートを放つが、大きく枠上へ外れていった。36分にもショートカウンターからエル・カンヌスがシュートに至るが、枠を捉えきれなかった。

徐々にスコットランドもサイドからのクロスを中心にゴールへ近づくが、1点が遠く前半はモロッコリードで終えた。後半開始早々にはモロッコのカウンターからサイバリがクロスに合わせる。スコットランドDFがブロックし、ボールはバーに弾かれた。

直後のコーナーキックでもエル・カンヌスがニアで合わせるが、スコットランドGKアンガス・ガンが好セーブでしのいだ。62分にはアクラフ・ハキミのミドルシュートがゴールを脅かすが、枠を外れた。

リンドン・ダイクスやベン・ドークら攻撃的なカードを切ったスコットランドは徐々にゴールへ近づいていくが、スペースが生まれモロッコがカウンターを仕掛けるシーンも目立つように。85分には右のハーフスペースで受けたマクトミネイが思い切り右足を振り抜くが、モロッコDFがギリギリでブロックし、外側サイドネットに直撃した。

スコットランドは最後まで懸命に攻め抜いたが、モロッコが1-0で逃げ切り。モロッコが1勝1分けとし、グループステージ突破へ大きく近づいた。