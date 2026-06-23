【6/25】モロッコvsハイチの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループCではモロッコとハイチが対戦する。
本記事では、FIFAワールドカップのグループC第3節となるモロッコvsハイチの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。
モロッコvsハイチ｜キックオフ時間
モロッコvsハイチ｜チームニュース＆予想スタメン
試合の見どころ
モロッコはグループCで勝ち点4の2位につけており、ブラジルとは勝ち点差で並んでいるが、得失点差で上回っている。ここで勝利すれば、決勝トーナメント進出が確定する。ハイチはスコットランドとブラジルとの開幕戦でいずれも無得点に終わり、すでに敗退が決まっているため、セバスチャン・ミーニュ監督率いるチームは、この消化試合で名誉とワールドカップ初ポイント獲得を目指して戦うことになる。モロッコにとっては、ブラジルがスコットランドに敗れた場合、この勝利の差が最終グループ順位に大きく影響する可能性がある。
両チームの近況
両チームの対戦成績
順位
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