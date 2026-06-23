【6/25】モロッコvsハイチの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループCではモロッコとハイチが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループC第3節となるモロッコvsハイチの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

モロッコvsハイチ｜キックオフ時間

モロッコvsハイチ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

モロッコはグループCで勝ち点4の2位につけており、ブラジルとは勝ち点差で並んでいるが、得失点差で上回っている。ここで勝利すれば、決勝トーナメント進出が確定する。ハイチはスコットランドとブラジルとの開幕戦でいずれも無得点に終わり、すでに敗退が決まっているため、セバスチャン・ミーニュ監督率いるチームは、この消化試合で名誉とワールドカップ初ポイント獲得を目指して戦うことになる。モロッコにとっては、ブラジルがスコットランドに敗れた場合、この勝利の差が最終グループ順位に大きく影響する可能性がある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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これはグループC最終ラウンドを象徴する対照的な光景だ。モロッコは2022年カタールワールドカップでヨーロッパの強豪を破り、アフリカ勢として初めてワールドカップ準決勝進出を果たした。その勢いを今大会にも持ち込み、ブラジルと引き分け、スコットランドに1-0で勝利した。CAF予選では5戦全勝、12得点1失点という完璧な成績で2026年ワールドカップ出場権を獲得した。アトラスライオンズは組織的で経験豊富、そして攻撃力はますます高まっている。アトラスライオンズ（モロッコ代表）は、この試合で圧倒的な強さを発揮できるだけの攻撃力を備えている。ブラヒム・ディアスは今大会に向けて絶好調で、イスマエル・サイバリはすでに今大会で得点を挙げており、アユーブ・エル・カービは真の脅威として最前線を牽引する。グループリーグでの優位性を活かした攻撃を展開すれば、モロッコは圧倒的な勝利を収め、最終順位の計算を前に得失点差も向上させることができるだろう。

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