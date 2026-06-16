Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
ochoa(C)Getty Images
Kyoya Saito

「代表なしでは意味を見出だせない」メキシコ代表レジェンドGKオチョア、W杯終了後に現役引退へ

メキシコ
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】メキシコ代表のオチョアが現役引退を示唆している。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／年間プランのため途中解約不可

7/20まで割引価格に

メキシコ代表のレジェンドGKであるギジェルモ・オチョアが現役引退を示唆している。

40歳のオチョアは、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシと並ぶ最多出場記録となる6回目のワールドカップ出場を果たした。2006年と2010年の両大会では出場機会を得られなかった彼だが、2014年のブラジル大会で初めてワールドカップの舞台に立ち、その過程で世界的なカルトヒーローとなった。

今大会では初戦の南アフリカ（2-0）戦では出場機会なしに終わっていたが、オチョアは今大会を最後にメキシコ代表だけでなく、プロサッカー選手としてのキャリアにも終止符を打つかもしれない。FIFA公式でのインタビューでこう語っている。

「メキシコ代表チームは、私のキャリアと人生において常に羅針盤のような存在であり、私に方向性を示してくれた。代表チームなしでは、自分のキャリアは考えられない。代表チームなしでは、自分のキャリアがどうなっていたのか想像もつかない。そして今、代表チームでの活動が終わろうとしている今、サッカーに何の意味も見いだせない。プレーを続けることにも、もはや意味を見出せない。そこで過ごしたすべての瞬間を楽しんだ。全力を尽くした。胸を張って、この経験ができたことを誇りに思い、安らかな気持ちでここを去るよ」

広告