メッシ父親が「健康上の問題」に対処。家族が声明発表「順調に回復している」

リオネル・メッシの父親は現在「健康上の問題」を抱えていると、家族が木曜日に声明で発表した。「現在、彼は医師の監視下にあり、容態は改善に向かっており、順調に回復している」と声明は述べている。

メッシは今週初めに行われたワールドカップ初戦、アルジェリア戦で初ゴールを決め、3-0の勝利に貢献した後、涙を流した。試合後に「なぜ泣いたのか？それはサッカーとは全く関係のないことだった」と話していた。

18日に家族は、開幕戦後にホルヘ・メッシの健康状態に関する憶測について言及した。

「ここ数時間で流布された憶測を受け、家族は、一部の人々が極めて私的な家族の問題に対して、配慮、敬意、そして慎重さを欠いた対応をしたことに対し、深い不快感を表明します」

「家族はまた、ホルヘの容態に関する真実かつ正確な情報を持っているのは、彼の最も近しい親族のみであることを明確にしたいと考えています。したがって、家族および公式ルートから直接発信されたもの以外のいかなる情報、声明、または見解も、有効または真実であるとみなすべきではありません」

声明はさらにこう続けた。

「このような時こそ、責任感、慎重さ、そして人間性を求めます。個人の健康や周囲の人々の心の平安は、憶測や無責任なメディアの関心の対象となるべきではありません」