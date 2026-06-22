W杯連覇へ2試合で5得点と最高のスタート…メッシ「結果、パフォーマンス、努力に満足している」

アルゼンチン代表のリオネル・メッシがオーストリア戦後に喜びを語った。『Tycスポーツ』が伝えている。

アルゼンチンは22日、ワールドカップグループステージ第2節でオーストリアと対戦。メッシは2ゴールによって勝利に導き、ワールドカップ史上最多得点記録を更新。試合後、メッシは試合内容についてこう語った。

「試合展開は本当に素晴らしいものだった。今日はリードを広げるチャンスとなるPKがあったが、もし決めていたら、他の2点も取れなかったかもしれない。何が起こるかわからないけど、結果、チームのパフォーマンス、そして選手たちの努力に満足している」

連覇に向けて順調な歩みを見せているアルゼンチン。メッシは「僕たちは皆、このグループとチーム全体がこのように感じていて、このプロセス全体を通して感じてきた。このグループが一つになると、一緒にいること、日々を共に過ごすこと、ファンがこのように喜びを分かち合ってくれるのを見ることを楽しんでいるんだ」と話し、こう続けた。

「ありがたいことに、すでに何度かチャンスを与えられており、この勢い、ファンとの熱意に満ちた繋がりを維持していきたい。先ほども言ったように、一歩ずつ進んでいくしかない。道のりは長く、困難だけど、私たちはいつものように準備を進めている。これまでと同じように、特別なものとして感じている。プレーすること、そしてピッチで楽しい時間を過ごすことを楽しんでいる」