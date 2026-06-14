オランダが日本代表戦へスタメン発表！ファン・ダイクやデ・ヨングら先発

オランダ代表が北中米ワールドカップ・グループF第1節で日本代表戦に向けてスターティングメンバーを発表した。
直前のテストマッチではアルジェリア（1-0）、ウズベキスタン（2-1）に勝利したものの、低調なパフォーマンスが指摘されているオランダ。それでも、ロナルド・クーマン監督は「良い状態だ。手応えも良く、方向性も明確」と手応えを語る。
日本代表については好印象であることを認めつつ、「チャンスがどこにあるかはわかっている」と不敵に漏らした。その初戦に向けてフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、ライアン・フラーフェンベルフといった主力選手を順当にスタメンに選んでいる。
なお、日本代表vsオランダ代表は日本時間15日5:00キックオフだ。
スタメンは以下の通り。
GK
1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）
DF
4 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール/イングランド）
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン/イングランド）
15 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム/イングランド）
22 デンゼル・ダンフリース（インテル/イタリア）
MF
8 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール/イングランド）
14 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ/イングランド）
21 フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ/スペイン）
FW
11 コーディ・ガクポ（リヴァプール/イングランド）
18 ドニエル・マレン（ASローマ/イタリア）
24 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム・ユナイテッド/イングランド）