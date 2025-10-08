ビュイックLPGA上海 日程・放送予定｜米国女子ゴルフ

世界最高のエリート女子ゴルファーが集まる「LPGAツアー」は、10月9日(木)から10月12日(日)にかけて『ビュイックLPGA上海』が開催される。
本記事では、2025年ビュイックLPGA上海の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ビュイックLPGA上海｜開催日程
LPGA「ビュイックLPGA上海」は、日本時間10月9日(木)～10月12日(日)に開催。コースは上海旗忠GC(中国)となっている。
日程
ラウンド
10/9(木)
|1日目
10/10(金)
|2日目
10/11(土)
|3日目
10/12(日)
|最終日
ビュイックLPGA上海 ｜放送/配信予定
『ビュイックLPGA上海』は、テレビ放送が衛星放送『WOWOWライブ』、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』で行われる。なお、『WOWOWオンデマンド』では日本人専用カメラ配信もあり、存分に大会を楽しむことができる。
チャンネル
放送・配信時間
形態
|WOWOWオンデマンド
【10/9(木)】12:00-
ネット
|WOWOWライブ
【10/9(木)】12:00-17:15
CS放送
ビュイックLPGA上海｜視聴方法
前述の通り、LPGAツアーのビュイックLPGA上海は、『WOWOW』で配信される。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。