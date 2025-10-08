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lpga(C)Getty Images
WOWOWオンデマンドでLPGAツアーが配信
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ビュイックLPGA上海 日程・放送予定｜米国女子ゴルフ

【女子ゴルフ】「ビュイックLPGA上海」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、視聴方法を紹介。

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世界最高のエリート女子ゴルファーが集まる「LPGAツアー」は、10月9日(木)から10月12日(日)にかけて『ビュイックLPGA上海』が開催される。

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本記事では、2025年ビュイックLPGA上海の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ビュイックLPGA上海｜開催日程

LPGA「ビュイックLPGA上海」は、日本時間10月9日(木)～10月12日(日)に開催。コースは上海旗忠GC(中国)となっている。

日程

ラウンド

10/9(木)

1日目

10/10(金)

2日目

10/11(土)

3日目

10/12(日)

最終日

ビュイックLPGA上海 ｜放送/配信予定

『ビュイックLPGA上海』は、テレビ放送が衛星放送『WOWOWライブ』、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』で行われる。なお、『WOWOWオンデマンド』では日本人専用カメラ配信もあり、存分に大会を楽しむことができる。

チャンネル

放送・配信時間

形態

WOWOWオンデマンド

【10/9(木)】12:00-
【10/10(金)】12:00-
【10/11(土)】12:00-
【10/12(日)】12:00-

ネット

WOWOWライブ

【10/9(木)】12:00-17:15
【10/10(金)】12:00-17:15
【10/11(土)】12:00-17:30
【10/12(日)】12:00-18:00

CS放送

ビュイックLPGA上海｜視聴方法

前述の通り、LPGAツアーのビュイックLPGA上海は、『WOWOW』で配信される。

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