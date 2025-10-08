ビュイックLPGA上海 日程・放送予定｜米国女子ゴルフ

世界最高のエリート女子ゴルファーが集まる「LPGAツアー」は、10月9日(木)から10月12日(日)にかけて『ビュイックLPGA上海』が開催される。

本記事では、2025年ビュイックLPGA上海の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ビュイックLPGA上海｜開催日程

LPGA「ビュイックLPGA上海」は、日本時間10月9日(木)～10月12日(日)に開催。コースは上海旗忠GC(中国)となっている。

日程 ラウンド 10/9(木) 1日目 10/10(金) 2日目 10/11(土) 3日目 10/12(日) 最終日

ビュイックLPGA上海 ｜放送/配信予定

『ビュイックLPGA上海』は、テレビ放送が衛星放送『WOWOWライブ』、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』で行われる。なお、『WOWOWオンデマンド』では日本人専用カメラ配信もあり、存分に大会を楽しむことができる。

チャンネル 放送・配信時間 形態 WOWOWオンデマンド 【10/9(木)】12:00-

【10/10(金)】12:00-

【10/11(土)】12:00-

【10/12(日)】12:00- ネット WOWOWライブ 【10/9(木)】12:00-17:15

【10/10(金)】12:00-17:15

【10/11(土)】12:00-17:30

【10/12(日)】12:00-18:00 CS放送

ビュイックLPGA上海｜視聴方法

前述の通り、LPGAツアーのビュイックLPGA上海は、『WOWOW』で配信される。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。