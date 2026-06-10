Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Le Mans 2025Getty Images
ル・マン24時間レースはAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！5日間無料体験
Yuta Tokuma

ル・マン24はどこで見られる？ライブ視聴方法まとめ

FIA世界耐久選手権2026、ル・マン24時間レースのライブ視聴方法を紹介。

最初の2カ月間はお得！
Le Mans 24 Hour Race June 2023

J SPORTS

ル・マン24時間レース2025
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

通常月額2,840円(税込)→最初の2カ月は月額1,089円(税込)！

Amazon「J SPORTS」でお得に視聴

Amazon Prime VideoチャンネルAmazon「J SPORTS」なら最初の2カ月がお得！

世界三大レースのひとつ、ル・マン24時間レースが日本時間6月10日(水)から14日(日)に開催される。

ル・マン24時間レースはAmazon J SPORTSで視聴可能5日無料体験で視聴

ル・マン24時間レースはどこで見ることができるのか。ライブ視聴方法を紹介する。

ル・マン24時間レース｜どこで見られる？

2026年のル・マン24時間レースは、6月10日(水)から14日(日)にかけて開催。決勝は日本時間13日(土)の夜にスタートし、翌14日(日)の同時刻にゴールを迎える。

決勝レースの模様は、テレビは「J SPORTS 2」で生中継。ネットでは「J SPORTSオンデマンド」でライブ配信される。

また「J SPORTSオンデマンド」では全セッションライブ配信予定だ。

日付(日本時間)セッション開始時刻テレビネット
6月10日(水)フリープラクティス121:00なし
6月11日(木)予選1:45なし
6月11日(木)フリープラクティス25:00なし
6月11日(木)フリープラクティス321:45なし
6月12日(金)ハイパーポール3:00なし
6月12日(金)フリープラクティス46:00なし
6月13日(土)決勝レース23:00J SPORTS 2

※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。

ル・マン24時間レースはAmazon J SPORTSで視聴可能5日無料体験で視聴

ル・マン24時間レース｜視聴方法

前述の通り、ル・マン24時間レースは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、通常の月額が2,840円(税込)のところ、現在5日間無料体験キャンペーンを実施している。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

  1. Amazon「J SPORTS」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ無料体験」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

ル・マン24時間レースはAmazon J SPORTSで視聴可能5日無料体験で視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。