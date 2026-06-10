ル・マン24はどこで見られる？ライブ視聴方法まとめ

世界三大レースのひとつ、ル・マン24時間レースが日本時間6月10日(水)から14日(日)に開催される。

ル・マン24時間レースはどこで見ることができるのか。ライブ視聴方法を紹介する。

ル・マン24時間レース｜どこで見られる？

2026年のル・マン24時間レースは、6月10日(水)から14日(日)にかけて開催。決勝は日本時間13日(土)の夜にスタートし、翌14日(日)の同時刻にゴールを迎える。

決勝レースの模様は、テレビは「J SPORTS 2」で生中継。ネットでは「J SPORTSオンデマンド」でライブ配信される。

また「J SPORTSオンデマンド」では全セッションライブ配信予定だ。

※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。

ル・マン24時間レース｜視聴方法

前述の通り、ル・マン24時間レースは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、通常の月額が2,840円(税込)のところ、現在5日間無料体験キャンペーンを実施している。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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