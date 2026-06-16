韓国代表、W杯中に国内メディアと対立し取材対応を拒否…記者のソン・フンミンへの嘲笑が火種に

韓国代表は、キャプテンのソン・フンミンの兵役をジャーナリストが嘲笑したことを受け、メディアとの接触を一切断っているようだ。『アスレティック』が伝えた。

韓国のレジェンドとして通算146試合で56ゴールを記録するソン・フンミン。3度のワールドカップに出場し、今大会でも主将としてチームを牽引している。また、ソンは2018年のアジア競技大会で金メダルを獲得したことを受け、兵役義務を免除された。その功績が認められ、代わりに3週間の基礎訓練を受けることが許可された。

しかし、ワールドカップ前に開催されたチーム練習中に、韓国の放送局が偶然にも2人のジャーナリストの会話を拾ってしまい、その中でソンの代表選考免除について批判的な発言がなされていた。その映像は韓国で放送され、編集されていない会話が一般の人々に聞かれることになった。

これに対し、ソンはチェコ代表との初戦（2-1で韓国が勝利）後、報道陣の取材を拒否した。韓国サッカー協会は月曜日、メディアによる「不適切な発言」を批判し、情報漏洩がチームに「大きな衝撃と失望」を与えたとする簡潔な声明を発表した。

「韓国サッカー協会は、報道活動とメディアの役割を尊重する。しかし、現場での報告は相互の尊重と信頼に基づいて行われるべきであり、選手への尊重と保護が最優先されなければならない」

「メディア関係者およびサッカー界の皆様には、韓国代表チームがワールドカップの舞台で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、一致団結してご支援をお願いいたします。韓国サッカー協会は、選手の安全確保を最優先事項とし、健全なメディア環境の構築に引き続き尽力してまいります」