韓国代表がW杯メンバー発表！ソン・フンミンら主力に加え、Jリーグ勢からは2名が選出

韓国代表は16日、FIFAワールドカップ2026に挑むメンバーを発表した。

12大会連続のW杯を戦う韓国代表。本大会ではグループAに所属し、12日にチェコ代表との初戦を迎える。その後、19日に開催国のメキシコ代表と、最終節の25日には南アフリカ代表と対戦する。

そんな韓国代表だが、16日にW杯へ挑むメンバー26名を発表。エースFWソン・フンミンや守備の要であるDFキム・ミンジェらに加え、Jリーグ勢からはキム・スンギュ（FC東京）とキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）がメンバーに名を連ねている。

■韓国代表 FIFAワールドカップ2026メンバー

▽GK

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

ソム・ボムグン（全北現代）

キム・スンギュ（FC東京）

▽DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）

パク・ジンソプ（浙江FC）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG）

イ・キヒョク（江原FC）

イ・テソク（アウストリア・ウィーン）

イ・ハンボム（ミッティラン）

チョ・ユミン（シャールジャFC）

▽MF

キム・ジンギュ（全北現代）

ペ・ジュンホ（ストーク）

ペク・スンホ（バーミンガム）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

オム・チソン（スウォンジー）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）

イ・ドンギョン（蔚山HD）

イ・ジェソン（マインツ）

ファン・インボム（フェイエノールト）

ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン）

▽FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）

オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）

チョ・ギュソン（ミッティラン）