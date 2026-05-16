韓国代表がW杯メンバー発表！ソン・フンミンら主力に加え、Jリーグ勢からは2名が選出

韓国代表は16日、FIFAワールドカップ2026に挑むメンバーを発表した。
12大会連続のW杯を戦う韓国代表。本大会ではグループAに所属し、12日にチェコ代表との初戦を迎える。その後、19日に開催国のメキシコ代表と、最終節の25日には南アフリカ代表と対戦する。
そんな韓国代表だが、16日にW杯へ挑むメンバー26名を発表。エースFWソン・フンミンや守備の要であるDFキム・ミンジェらに加え、Jリーグ勢からはキム・スンギュ（FC東京）とキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）がメンバーに名を連ねている。
■韓国代表 FIFAワールドカップ2026メンバー
▽GK
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
ソム・ボムグン（全北現代）
キム・スンギュ（FC東京）
▽DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）
パク・ジンソプ（浙江FC）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG）
イ・キヒョク（江原FC）
イ・テソク（アウストリア・ウィーン）
イ・ハンボム（ミッティラン）
チョ・ユミン（シャールジャFC）
▽MF
キム・ジンギュ（全北現代）
ペ・ジュンホ（ストーク）
ペク・スンホ（バーミンガム）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
オム・チソン（スウォンジー）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ドンギョン（蔚山HD）
イ・ジェソン（マインツ）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン）
▽FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
チョ・ギュソン（ミッティラン）