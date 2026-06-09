映画「国宝」はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

2025年に公開された大ヒット映画『国宝』が、 6月6日からAmazonプライム特典対象作品として見放題独占配信されている。
本記事では映画「国宝」の視聴方法を紹介する。
映画「国宝」｜概要映画「国宝」は2025年に公開され、第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞。第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ。
6月6日(土)からに「Amazon Prime Video」で配信開始となる。
- タイトル：映画『国宝』
- 配信日：Prime Videoにて6月6日らからAmazon Prime Video対象作品として見放題独占配信
- 出演：吉沢亮／横浜流星／高畑充希／寺島しのぶ／森七菜／三浦貴大／見上愛／黒川想矢／越山敬達／永瀬正敏／嶋田久作／宮澤エマ／中村鴈治郎／田中泯／渡辺謙
映画「国宝」｜視聴方法
映画「国宝」は、6月6日から「Amazon Prime Video」で独占配信される。「Amazon Prime Video」では月額見放題プランで視聴可能。30日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品が視聴可能となる。
U-NEXTでは映画「テッド」「テッド2」も配信されており、無料トライアルを利用することでお得に視聴できる。
映画「国宝」｜おすすめ視聴方法
前述の通り、映画「国宝」は「Amazon Prime Video」が独占ライブ配信を実施する。
Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】無料体験視聴方法
- 「Amazon Prime Video」へアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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