KGMA 2025のテレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」が11月14日(金)・15日(土)に開催される。

本記事では、KGMA 2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

KGMA 2025の開催スケジュールは？

韓国音楽界の祭典「KGMA 2025(K Global Music Awards 2025)」は、2025年11月14日(金)と11月15日(土)の2日間にわたり開催される。舞台は韓国・仁川のインスパイア・アリーナで、K-POPをはじめとする幅広いアーティストが集結する。Day 1はアーティストトークや特別ステージを中心とした「Artist Day」、Day 2は授賞式本編「Music Day」として構成される。

両日ともレッドカーペットは17時30分から、授賞式本編は18時30分からスタートする予定。約4時間にわたってステージパフォーマンスや受賞発表が続き、K-POPファン必見の華やかな夜となる。

開催日程：2025年11月14日(金)・11月15日(土)

会場：インスパイア・アリーナ(韓国・仁川 永宗島)

Day 1：「Artist Day」(トーク・特別ステージ中心)

Day 2：「Music Day」(授賞式本編・ライブパフォーマンス中心)

レッドカーペット：17:30〜18:30(予定)

授賞式：18:30〜22:30(予定)

例年通り、授賞式は世界中のファンに向けてライブ配信され、出演アーティストの豪華なステージとともに、韓国音楽シーンの“今”を象徴するイベントになる見込みだ。

KGMA 2025のテレビ放送/ネット配信予定は？

韓国音楽界最大級の祭典「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS(KGMA 2025)」は、11月14日(金)と15日(土)の2日間にわたり開催される。今年も世界中のファンが注目する授賞式だが、KGMA 2025は、日本国内ではHulu見放題独占でライブ配信される。

リアルタイムで韓国・仁川からの熱気をそのまま届ける形となり、両日ともにレッドカーペットから授賞式本編までをフルで視聴可能だ。

両日とも同スケジュールで進行予定となっており、現地の都合により時間が変更される場合もある。Huluではレッドカーペットから授賞式本編までを通して配信予定で、韓国・仁川インスパイア・アリーナの熱狂を日本からリアルタイムで体感できる。

言語対応・字幕・見逃し配信

Huluの配信は、ライブでも見逃しでも快適に楽しめる仕様が予定されている。ライブ中は現地音声そのままの臨場感を味わえるほか、同時通訳音声付きで視聴することも可能だ。

同時通訳音声：ライブ配信・見逃し配信ともに選択可能

ライブ配信中の字幕：なし(現地音声をリアルタイムで配信)

見逃し配信：ライブ終了後すぐに字幕なし版を配信予定

日本語字幕付き見逃し配信：後日追加予定

KGMA 2025は無料で見られる？

結論から言えば、日本国内からKGMA 2025を無料で視聴することはできない。授賞式はオンライン動画配信サービスHuluによる独占ライブ配信で行われるため、視聴には有料会員登録が必要となる。

Huluは月額制の見放題配信サービスであり、登録者であればKGMA 2025のレッドカーペットから本授賞式までをリアルタイムで楽しむことができる。かつて提供されていた無料トライアルは2023年8月に終了しており、現在は有料会員のみが視聴可能だ。

Huluの視聴方法

『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。