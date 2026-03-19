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JLPGA Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

「JLPGA Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、3月20日(金)から3月22日(日)にかけて『Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント』が開催される。

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本記事では、2026年Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント2026｜開催日程

Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント2026は、日本時間3月20日(金)から3日間にわたって紫カントリークラブ すみれコースで開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間)ラウンド
3/20(金)1日目
3/21(土)2日目
3/22(日)最終日

Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント2026｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【3/20(金)】9:30～15:45(LIVE)
【3/21(土)】10:30～16:30(LIVE)
【3/22(日)】9:45～15:45(LIVE) ※表彰式終了まで		ネット
BS朝日【3/20(金)】13:00～15:56(LIVE)
【3/21(土)】13:00～15:54(LIVE)
【3/22(日)】13:00～13:55(LIVE) / 15:17～16:20(LIVE)		BS
スカイA【3/21(土)】8:00～13:00(LIVE)
【3/22(日)】8:00～13:00(LIVE)		CS
テレビ朝日系列 全国24局ネット【3/22(日)】13:55～15:20(LIVE)地上波

Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント2026｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

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※本ページに記載の情報は、2026年3月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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