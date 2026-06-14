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Kyoya Saito

日本代表、オランダ戦は耐える前半に…それでも「苦しめたのはマレンのシュートだけ」

オランダ 対 日本
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【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表とオランダ代表の前半はスコアレスに。

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日本代表とオランダ代表の一戦は前半はスコアレスで終了した。

前半はオランダがボールを持つ時間が長く、日本は耐えてカウンターという構図に。上田綺世や中村敬斗らがシュートを放つも、惜しくも枠外となっていた。元イングランド代表GKポール・ロビンソン氏は『BBC』でオランダの戦い方についてこう述べている。

「試合を見ていると、オランダはチャンスを作り出して日本チームを崩すだろうと思うのに、なぜあんなに守備を固めているのか？と思うかもしれない。しかし、これが彼らのやり方なのだ。これまでの試合展開と、相手に訪れたチャンスを考えると、ゴールキーパーを苦しめたのはドニエル・マレンのシュートだけだった。ボール支配率は高かったものの、決定的なチャンスをものにすることができなかった」

また、0-0については「両監督とも、試合展開に失望しているとは思えない。彼らが望んでいた通りの展開になったと思う」と分析した。

一方で、『BBC』のフィル・マクナルティ氏は「アナウンサーが『後半こそが魔法が起こる時だ』と断言した。前半はやや地味だったので、そうであってほしいものだ。オランダにとって最大の脅威はドニエル・マレンだが、日本のGK鈴木彩艶はあらゆる攻撃を防いでいる」と話した。

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