日本代表を苦しめたガクポ「強豪相手に引き分けは仕方ない」。蘭国内で疑問の采配には「判断が難しい」

オランダ代表のコーディ・ガクポが日本代表戦を振り返った。オランダ『Telegraaf』が伝えている。

日本代表は14日、ワールドカップ初戦でオランダと対戦。フィルジル・ファン・ダイクに先制点を許すも、中村敬斗のゴールで同点に。再び勝ち越されるも、終了間際に途中出場の小川航基が価値あるヘディングシュートを叩き込み、2-2のドローに持ち込んでいる。

サイドで起点となり、日本代表を苦しめ続けたガクポは「2-1でリードしていたのに、勝利を逃してしまうのはいつも残念だ。とはいえ、強豪相手に引き分けたのだから仕方ない」と総括した。

また、オランダ国内ではチームが守備に徹したことや、ロナルド・クーマン監督の守備的な選手交代によって、終盤に同点ゴールを招いたと指摘されるも、ガクポは「それは常に判断が難しい。最終的には結果がすべてであり、我々は2-1でリードしていた。その点では、おそらく論理的な選択だったのだろう」と話すにとどめ、こう続けた。

「こうなるとわかっていなかったからね。後からなんとでも言えるし、そのときは正しい選択だったかもしれない。しかし、問題はそこではなく、セットプレーから失点してしまったこと。それは本当に残念だ」