ittf-mixedteam-worldcup-2025U-NEXT
GOAL

【12月7日】卓球混合団体ワールドカップのテレビ放送・ネット配信・無料視聴方法

卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025日本戦の地上波テレビ放送・U-NEXTネット配信・無料視聴方法を紹介。

「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。

本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。

卓球混合団体W杯2025｜テレビ放送・ネット配信予定

卓球混合団体ワールドカップ2025は12月7日に準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。

地上波は『テレビ東京系列』で放送。ネットは『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信する。※3位決定戦は日本戦が出場する場合のみ配信（U-NEXT）

放送・配信局中継の有無
U-NEXT独占ライブ配信(12:20～)
（※見逃し配信あり）
テレビ東京系放送(18:30～)

卓球混合団体W杯2025｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

u-next table tennisU-NEXT

卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】卓球特設ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

卓球混合団体W杯2025｜日本の試合日程

日本人選手の今後の試合予定（日本時間）

日程ラウンドカード
11/30(日)18:00ステージ1第1戦日本 8-1 オーストラリア
12/1(月)13:00ステージ1第2戦日本 8-4 インド
12/2(火)13:00ステージ1第3戦日本 8-2 クロアチア
12/3(水)20:00ステージ2日本 9-2 香港
12/4(木)13:00ステージ2日本 8-3 ドイツ
12/4(木)20:00ステージ2日本 8-0 スウェーデン
12/5(金)20:00ステージ2日本 8-2 韓国
12/6(土)13:00ステージ2日本 5-8 中国
12/6(土)20:00ステージ2日本 7-8 フランス
12/7(日)13:00準決勝日本 vs ドイツ
12/7(日)18:00頃3位決定戦対戦カード未定
12/7(日)20:00頃決勝対戦カード未定

卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手・ルール

男子シングルス

  • 張本 智和（トヨタ自動車）
  • 戸上 隼輔（井村屋グループ）
  • 松島 輝空（木下グループ）
  • 篠塚 大登（愛知工業大学）

女子シングルス

  • 張本 美和（木下グループ）
  • 早田 ひな（日本生命）
  • 伊藤 美誠（スターツ）
  • 大藤 沙月（ミキハウス）

大会ルール

各チーム男女それぞれ4人の計8人で構成（最低男女各3人ずつ）

以下の順番で対戦

  1. 混合ダブルス
  2. 女子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手）
  3. 男子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手）
  4. 女子ダブルス もしくは 男子ダブルス
  5. 男子ダブルス もしくは 女子ダブルス

最後の2試合の試合順は最初の試合が終了次第、ランクが下のチームキャプテンが決める。

各マッチは3ゲームを必ず行い（3-0または2-1）、獲得したゲーム数が8ゲームとなった段階で試合終了。

8ゲームを先取したチームの勝利。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

