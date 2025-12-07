「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。

本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。

卓球混合団体W杯2025｜テレビ放送・ネット配信予定

卓球混合団体ワールドカップ2025は12月7日に準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。

地上波は『テレビ東京系列』で放送。ネットは『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信する。※3位決定戦は日本戦が出場する場合のみ配信（U-NEXT）

放送・配信局 中継の有無 U-NEXT 独占ライブ配信(12:20～)

（※見逃し配信あり） テレビ東京系 放送(18:30～)

卓球混合団体W杯2025｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

U-NEXT

卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

卓球混合団体W杯2025｜日本の試合日程

日本人選手の今後の試合予定（日本時間）

日程 ラウンド カード 11/30(日)18:00 ステージ1第1戦 日本 8-1 オーストラリア 12/1(月)13:00 ステージ1第2戦 日本 8-4 インド 12/2(火)13:00 ステージ1第3戦 日本 8-2 クロアチア 12/3(水)20:00 ステージ2 日本 9-2 香港 12/4(木)13:00 ステージ2 日本 8-3 ドイツ 12/4(木)20:00 ステージ2 日本 8-0 スウェーデン 12/5(金)20:00 ステージ2 日本 8-2 韓国 12/6(土)13:00 ステージ2 日本 5-8 中国 12/6(土)20:00 ステージ2 日本 7-8 フランス 12/7(日)13:00 準決勝 日本 vs ドイツ 12/7(日)18:00頃 3位決定戦 対戦カード未定 12/7(日)20:00頃 決勝 対戦カード未定

卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手・ルール

男子シングルス

張本 智和（トヨタ自動車）

戸上 隼輔（井村屋グループ）

松島 輝空（木下グループ）

篠塚 大登（愛知工業大学）

女子シングルス

張本 美和（木下グループ）

早田 ひな（日本生命）

伊藤 美誠（スターツ）

大藤 沙月（ミキハウス）

大会ルール

各チーム男女それぞれ4人の計8人で構成（最低男女各3人ずつ）

以下の順番で対戦

混合ダブルス 女子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手） 男子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手） 女子ダブルス もしくは 男子ダブルス 男子ダブルス もしくは 女子ダブルス

最後の2試合の試合順は最初の試合が終了次第、ランクが下のチームキャプテンが決める。

各マッチは3ゲームを必ず行い（3-0または2-1）、獲得したゲーム数が8ゲームとなった段階で試合終了。

8ゲームを先取したチームの勝利。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。