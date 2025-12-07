「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。
本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。
卓球混合団体W杯2025｜テレビ放送・ネット配信予定
卓球混合団体ワールドカップ2025は12月7日に準決勝、3位決定戦、決勝が行われる。
地上波は『テレビ東京系列』で放送。ネットは『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信する。※3位決定戦は日本戦が出場する場合のみ配信（U-NEXT）
|放送・配信局
|中継の有無
|U-NEXT
|独占ライブ配信(12:20～)
（※見逃し配信あり）
|テレビ東京系
|放送(18:30～)
卓球混合団体W杯2025｜U-NEXT無料トライアル視聴方法
U-NEXT
卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】卓球特設ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
卓球混合団体W杯2025｜日本の試合日程
日本人選手の今後の試合予定（日本時間）
|日程
|ラウンド
|カード
|11/30(日)18:00
|ステージ1第1戦
|日本 8-1 オーストラリア
|12/1(月)13:00
|ステージ1第2戦
|日本 8-4 インド
|12/2(火)13:00
|ステージ1第3戦
|日本 8-2 クロアチア
|12/3(水)20:00
|ステージ2
|日本 9-2 香港
|12/4(木)13:00
|ステージ2
|日本 8-3 ドイツ
|12/4(木)20:00
|ステージ2
|日本 8-0 スウェーデン
|12/5(金)20:00
|ステージ2
|日本 8-2 韓国
|12/6(土)13:00
|ステージ2
|日本 5-8 中国
|12/6(土)20:00
|ステージ2
|日本 7-8 フランス
|12/7(日)13:00
|準決勝
|日本 vs ドイツ
|12/7(日)18:00頃
|3位決定戦
|対戦カード未定
|12/7(日)20:00頃
|決勝
|対戦カード未定
卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手・ルール
男子シングルス
- 張本 智和（トヨタ自動車）
- 戸上 隼輔（井村屋グループ）
- 松島 輝空（木下グループ）
- 篠塚 大登（愛知工業大学）
女子シングルス
- 張本 美和（木下グループ）
- 早田 ひな（日本生命）
- 伊藤 美誠（スターツ）
- 大藤 沙月（ミキハウス）
大会ルール
各チーム男女それぞれ4人の計8人で構成（最低男女各3人ずつ）
以下の順番で対戦
- 混合ダブルス
- 女子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手）
- 男子シングルス（混合ダブルスに出場しない選手）
- 女子ダブルス もしくは 男子ダブルス
- 男子ダブルス もしくは 女子ダブルス
最後の2試合の試合順は最初の試合が終了次第、ランクが下のチームキャプテンが決める。
各マッチは3ゲームを必ず行い（3-0または2-1）、獲得したゲーム数が8ゲームとなった段階で試合終了。
8ゲームを先取したチームの勝利。
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。