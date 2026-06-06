スポーツライブ配信は通常動画より通信量消費が大きく、高画質視聴では1試合だけでも数GB単位のギガを消費するケースもある。

本記事では、W杯2026をスマホ視聴する際に無制限プランが必要になるケース・通信量の目安を紹介する。

ワールドカップをスマホで見るなら無制限プランは必要？

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FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、無制限プランが必要かどうかは視聴する試合数・視聴環境によって大きく変わる。

特に『DAZN』などのライブスポーツ配信は通信量消費が大きく、高画質視聴では1試合だけでも約3GB前後を消費するケースもある。

そのため、日本代表戦だけ見る人と、毎日複数試合を視聴する人では必要な通信環境が大きく異なる。

無制限・大容量プランが必要な人

W杯期間中に毎日ライブ視聴する人や、外出先・移動中からスマホ視聴する機会が多い人は、無制限プランや100GB級プランの利用が推奨される。

今大会は全104試合開催となる過去最大規模の大会となっており、日本代表戦以外も視聴すると短期間で大量通信が発生しやすい。

また、高画質視聴を維持したい場合は通信量消費も大きく、20GB〜30GB程度では大会途中で制限に到達するケースもある。

以下に、無制限・大容量プランが必要な人の特徴をまとめた。

毎日複数試合を視聴する

高画質ライブ視聴中心

外出先・移動中の視聴が多い

Wi-Fi環境が少ない

テザリング利用も想定している

特に深夜〜早朝開催試合をリアルタイム視聴する場合は、自宅以外からアクセスするケースも増えやすいため、大容量プランの安心感は大きい。

無制限プランが不要な人

一方、日本代表戦だけを視聴する人や、自宅Wi-Fi中心で視聴する人であれば、中容量プランでも十分対応できるケースがある。

また、『DAZN』側のデータセーブモードや標準画質設定を利用することで、通信量を大幅に抑えることも可能だ。

以下に、無制限・大容量プランが不要な人の特徴をまとめた。

日本代表戦中心で視聴する

自宅Wi-Fi利用がメイン

通信量節約モードを利用する

ハイライト視聴中心

ライブ視聴頻度が少ない

特にWi-Fi環境を併用できる場合は、20GB〜30GB程度でも十分運用できる可能性がある。

そのため、「全試合をライブ視聴したいのか」「注目試合だけ見るのか」を基準に、自分に合った通信容量を選ぶことが重要となりそうだ。

ワールドカップをスマホで見る際に通信量を節約する方法は？

FIFA

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、通信量対策は非常に重要となる。長時間視聴や複数試合をリアルタイム観戦する場合は、事前に通信量節約設定を行っておきたい。

動画配信アプリの節約モードを利用する

最も効果的なのが、配信アプリ側のデータ節約機能を利用する方法だ。

『DAZN』では「データセーブモード」を利用することで、通常時より通信量を大幅に抑えられる。また、標準画質や低画質設定へ変更することで、通信負荷やラグ発生も軽減しやすくなる。

データセーブモードをオンにする

高画質→標準画質へ変更する

1080p→720pへ解像度を下げる

通信量とラグを同時に軽減しやすい

Wi-Fi・ダウンロード機能を活用する

自宅Wi-Fiや公共Wi-Fiを利用できる場合は、モバイル通信を大きく節約できる。

見逃し配信対応コンテンツであれば、Wi-Fi環境下で事前ダウンロードしておくことで、外出先通信量をほぼゼロにできるケースもある。

特にW杯期間中は深夜〜早朝開催試合も多く、移動中視聴が増えやすいため、Wi-Fi活用は重要となる。

スマホ側の通信設定を見直す

知らない間に発生する「無駄な通信」を減らすことも重要だ。

バックグラウンド通信や自動更新が動作していると、W杯視聴中に通信帯域が圧迫され、ギガ消費やラグ発生原因にもなりやすい。

Wi-Fiアシスト機能をオフにする

アプリ自動更新を停止する

バックグラウンド通信を制限する

不要アプリを終了しておく

SNS動画の自動再生を停止する

SNSアプリは動画自動再生によって大量通信が発生しやすい。

特にX(旧Twitter)やInstagramは、短時間でも通信量が増えやすいため、データセーバー設定や自動再生停止を推奨したい。

W杯期間中はSNS利用頻度も増えやすいため、試合視聴以外のギガ消費対策も重要となる。

大容量プラン・繰り越しプランも有効

大会期間中だけ通信量が増える場合は、大容量プランやデータ繰り越し対応プランを活用する方法もある。

また、短期間だけ使い放題オプションを追加できるプランを利用すれば、通信制限を気にせずライブ視聴しやすい。

特に日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で複数試合視聴する場合は、「節約設定＋大容量プラン」の組み合わせが最も安定しやすい視聴環境となりそうだ。

ワールドカップ2026の大容量視聴に向いている格安SIM

U-NEXT

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、重要になるのは通信速度だけではない。

特に『DAZN』などのライブスポーツ配信は通信量消費が大きく、高画質視聴では1試合だけでも数GB単位のギガを消費するケースもある。

今大会は全104試合開催される過去最大規模の大会となっており、日本代表戦だけでなく複数試合を視聴する場合、短期間で大量通信が発生しやすい。

ここでは、通信容量の余裕・高画質ライブ視聴・長時間配信との相性を重視した、W杯向け格安SIMを紹介する。

ahamoは、大容量通信を重視したいユーザー向けのオンライン専用プラン。

30GB対応となっており、日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で複数視聴したいユーザーとも相性が良い。

また、夜間帯やアクセス集中時でも比較的安定した通信品質を維持しやすく、ライブスポーツ視聴時の映像停止や読み込み待ちを抑えやすい点も特徴となる。

さらに海外利用にも対応しているため、現地観戦時や海外滞在中のライブ視聴用途にも使いやすい。

U-NEXT MOBILEは、動画配信サービス利用が多いユーザー向けの大容量プラン。

データ繰り越しにも対応しており、W杯期間中だけ通信量が増える場合でも柔軟に調整しやすい。

また、動画サービス利用を前提とした構成となっているため、長時間ライブ配信視聴や高画質動画視聴との相性も良い。

5G対応環境では、高負荷ライブ配信でも比較的安定した再生環境を構築しやすい。

DTI SIMの大容量系プランは、短期間で通信量が増えやすいW杯期間との相性が良い。

毎日高速通信容量がリセットされる構成となっており、毎日ライブ視聴するユーザーでも通信量を管理しやすい。

また、短期間集中で大量通信しやすいスポーツ大会期間中でも、高速通信を利用しやすい点が特徴となる。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信容量 月額料金(税込) 特徴 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 大容量通信

安定した高速通信

海外利用対応 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円(実質) 動画配信向け

データ繰り越し対応

5G対応 DTI SIM 公式サイト 毎日1.4GB データ:2,530円

SMS:2,695円

音声:3,960円 毎日高速通信可能

短期大量通信向き

ライブ視聴向け

W杯期間中は短期間で大量通信が発生しやすいため、単純な料金だけでなく「どれくらい高画質視聴するか」「Wi-Fi併用できるか」「毎日視聴するか」もSIM選びでは重要となる。

特に毎日ライブ視聴する場合は、30GB以上の大容量プランや、実質無制限に近い運用ができるプランのほうが安心しやすい環境となりそうだ。

SIMカード比較表

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。