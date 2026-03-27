【6/16】イランvsニュージーランドの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は日本時間2026年6月16日、グループGではイランとニュージーランドが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループG初戦となるイランvsニュージーランドの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

イランvsニュージーランド｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 G Los Angeles Stadium

イランvsニュージーランド｜チームニュース＆予想スタメン

イラン vs ニュージーランド 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー アミール・ガレノイー 予想スタメン 控え選手 マネージャー ダレン・ベズリー

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

アメリカとの問題でピッチ外での情勢に苦しめられているイラン。ピッチ内に目を向けると、国民的英雄であるメフディ・タレミは、得点源として頼りになる存在であり、攻撃の起点としても重要な役割を担う。彼の肩には大きな期待が寄せられている。なぜなら、チームメイトのストライカー、サルダル・アズムンは政治的な理由でメンバーから外され、タレミへのプレッシャーはさらに高まっている。国内リーグの選手たちは、紛争のため3月にリーグ戦が中断されて以来、試合に出場していない。高齢化が進んでいるチームであり（パナマだけがこれより高齢）、守備面での課題が依然として残っている。

2026年ワールドカップで最もランキングの低いチームが予選を難なく突破し、オセアニア決勝でニューカレドニア（世界ランキング151位）を3-0で破った。ニュージーランドのレギュラーフォーメーションである4-2-3-1は、まさに彼らの強みを最大限に活かすものであり、キーマンであるクリス・ウッドが最前線で活躍できる。オールホワイツの歴代最多得点記録保持者であるウッドは、予選5試合で9ゴールを挙げ、プレミアリーグでの92ゴールという実績は、彼がどんな守備陣にも対抗できる実力を持っていることを証明している。しかし、ウッドを除けばめぼしい選手はおらず、守備的なアプローチを選択することになるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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