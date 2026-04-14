インテル・マイアミ指揮官マスチェラーノ、個人的な理由で退任…就任1年目で2冠

インテル・マイアミはハビエル・マスチェラーノ監督が個人的な理由により退任することを発表した。

2025年1月に就任したマスチェラーノ監督は初年度、インテル・マイアミをクラブ史上最も成功したシーズンの一つへと導き、クラブ史上初のMLSカップ優勝とイースタンカンファレンス優勝を含む2つの主要タイトルを獲得した。彼の指揮の下、チームは2025年シーズンに記録的な成績を残し、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて101ゴールを挙げた。これはMLS史上1シーズンにおける最多得点記録であり、ポストシーズンでは20ゴールという記録も樹立した。

マスチェラーノ監督は公式サイトを通じて以下のようにコメントした。

「まず第一に、私を信頼してくれたクラブ、組織の一員として共に努力してくれたすべてのスタッフ、そして何よりも忘れられない瞬間を経験させてくれた選手たちに感謝したい。ファンの皆さんとラ・ファミリアにも感謝したいと思います。皆さんがいなければ、これらはどれも実現しなかっただろう」

「私は、クラブ初のスター選手の思い出をいつまでも大切に心に留めておく。そして、どこにいようとも、クラブの今後の成功を心から願っている。クラブが今後も成功を収め続けることを確信してる。皆さんに大きなハグを送る。そして、すべてに感謝する」