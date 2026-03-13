イニエスタ、ヤマルを絶賛「真に比類なき選手になる力がある」

元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が『DAZN』のインタビューでラミン・ヤマルを称賛した。





2010年のワールドカップでスペイン代表を優勝に導き、近年のバルサの歴史において最も影響力のある選手の一人であるイニエスタ氏は、ヨーロッパの舞台で最も将来有望な選手の一人であるヤマルの大きなポテンシャルを特に高く評価している。





「ラミンには信じられないほどの才能があることは明らか。真に比類なき選手になる力は彼にはある。彼が毎年成長を続け、さらに良くなってチームをより良いチームにしてくれることを願っている。バルサファンとして、そしてスペイン人として、ラミンがバルサと代表チームで活躍していることは光栄であり、喜びだ」

イニエスタは代表チームの現状についても分析した。ラ・マンチャ出身の彼は、チームの質の高さと最近の勢いのおかげで、スペインはどの主要大会でも優勝候補の筆頭だと考えている。





「もちろん、スペインはイメージ、選手層、そして勝利を重ねていることから、優勝候補の筆頭だ。選手とスタッフの間には非常に強い絆があり、それが大きなプラスになっている。彼は、この結束が大会の決定的な瞬間に決定的な役割を果たす可能性があると考えている。願わくば、そうした細部や重要な瞬間が我々にとって有利に働き、代表チームのプレーを楽しめることを願っている」