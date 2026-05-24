インディ500決勝はいつ？2026年日程・開始時間まとめ

世界3大レースのひとつ「インディ500」が、日本時間5月25日(月)に行われる。

本記事では、「インディ500」の日程や開始時間を紹介する。

インディアナポリス500決勝｜開催日程

インディ500は、F1モナコグランプリ、ル・マン24時間レースと並び“世界三大レース”のひとつに数えられる。

110回目を迎える今大会には、日本期待の佐藤琢磨が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング(RLL)から参戦決定！2017年、2020年に続く自身3回目の優勝を目指し、「No Attack,No Chance」の精神で挑む。

本戦の開催日は現地時間5月24日、日本時間では5月25日となる。

日程 ラウンド 5/16,17(土、日) 予選 5/22(金) 最終プラクティス 5/24(日) 本戦

インディ500｜開始時間

日付 日本時間 セッション 5月12日（火） 25:00-31:00 プラクティス1 5月13日（水） 25:00-31:00 プラクティス2 5月14日（木） 25:00-31:00 プラクティス3 5月15日（金） 25:00-31:00 プラクティス4 5月16日（土） 21:30-22:30 プラクティス5 5月16日（土） 24:00-30:50 予選1日目 5月17日（日） 26:00-28:00 プラクティス6 5月17日（日） 29:00-29:35 ファイナル15予選 5月17日（日） 30:00-31:15 トップ12予選 5月17日（日） 31:35-32:00 ファスト6 5月18日（月） 26:00-28:00 プラクティス7 5月22日（金） 24:00-26:00 プラクティス8 5月22日（金） 27:30-29:00 ピットストップ・チャレンジ 5月24日（日） 25:45- インディ500本戦

インディ500本戦｜放送/配信予定