インディ500決勝はいつ？2026年日程・開始時間まとめ

世界3大レースのひとつ「インディ500」が、日本時間5月25日(月)に行われる。
本記事では、「インディ500」の日程や開始時間を紹介する。
インディアナポリス500決勝｜開催日程
インディ500は、F1モナコグランプリ、ル・マン24時間レースと並び“世界三大レース”のひとつに数えられる。
110回目を迎える今大会には、日本期待の佐藤琢磨が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング(RLL)から参戦決定！2017年、2020年に続く自身3回目の優勝を目指し、「No Attack,No Chance」の精神で挑む。
本戦の開催日は現地時間5月24日、日本時間では5月25日となる。
|日程
|ラウンド
|5/16,17(土、日)
|予選
|5/22(金)
|最終プラクティス
|5/24(日)
|本戦
インディ500｜開始時間
|日付
|日本時間
|セッション
|5月12日（火）
|25:00-31:00
|プラクティス1
|5月13日（水）
|25:00-31:00
|プラクティス2
|5月14日（木）
|25:00-31:00
|プラクティス3
|5月15日（金）
|25:00-31:00
|プラクティス4
|5月16日（土）
|21:30-22:30
|プラクティス5
|5月16日（土）
|24:00-30:50
|予選1日目
|5月17日（日）
|26:00-28:00
|プラクティス6
|5月17日（日）
|29:00-29:35
|ファイナル15予選
|5月17日（日）
|30:00-31:15
|トップ12予選
|5月17日（日）
|31:35-32:00
|ファスト6
|5月18日（月）
|26:00-28:00
|プラクティス7
|5月22日（金）
|24:00-26:00
|プラクティス8
|5月22日（金）
|27:30-29:00
|ピットストップ・チャレンジ
|5月24日（日）
|25:45-
|インディ500本戦
インディ500本戦｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|【5/14(木)】合同テストリポート 23:00-24:00(LIVE)
【5/16(土)】予選1日目 24:00-07:30(LIVE)
【5/18(月)】予選2日目 5:00～8:30(LIVE)
【5/22(金)】CARB DAY リポート 24:00-26:30
【5/22(金)】ピットストップ・チャレンジ 27:30-29:30
【5/24(日)】インディ500決勝 23:00-30:00
|CS放送