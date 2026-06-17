【6/18】ガーナvsパナマの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕。18日にグループLではガーナとパナマが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループL初戦となるガーナvsパナマの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ガーナvsパナマ｜キックオフ時間

ガーナvsパナマ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ワールドカップのベテランであるカルロス・ケイロスのようなベテランでさえ、就任から開幕戦までわずか65日しかない状況でガーナ代表監督の職を引き受けることは、自身のキャリアにおける「最大の挑戦」だと認めざるを得なかった。マンチェスター・シティのアントワーヌ・セメンヨには、チームに火をつける大きな責任がのしかかるだろう。パナマとの初戦は、彼らにとって極めて重要な試合となるはずだ。セメンヨとモハメド・クドゥスが両ウイングに入るという魅力的な組み合わせは残念ながら実現せず、主力センターバックのモハメド・サリスとアレクサンダー・ジクも負傷で離脱している。

パナマは2018年の初出場時よりもはるかに大きな野望を抱いて、2度目のワールドカップに臨む。「自撮りをしに行くわけではない」と、チームを変革したトーマス・クリスティアンセン監督は語る。彼らの焦点は、グループリーグ初戦のガーナ戦に勝利することにある。勝利すれば、決勝トーナメント進出がほぼ確実となるからだ。クリスティアンセン監督は、バルセロナの若手選手時代にヨハン・クライフ監督の下で学んだ、ポゼッション重視のスタイルをそのまま採用している。攻撃は組織的なパターンを重視し、サイド攻撃が鍵となる。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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