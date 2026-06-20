ドイツ、途中出場ウンダフの2ゴールで劇的勝利！コートジボワールに鮮やか逆転勝ち

ワールドカップグループステージ第2節が行われ、ドイツ代表とコートジボワール代表が対戦した。

ドイツはジャマル・ムシアラやフロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴァーツらが先発した。18分にはムシアラの仕掛けから自らシュートを放つも、枠を捉えきれず。すると30分、ヤン・ディオマンデが左サイドを突破。クロスからこぼれ球をフランク・ケシエが押し込み、コートジボワールが先手を取った。

40分にはハヴァーツが左足でネットを揺らしたが、直前にファウルがあったとして取り消しに。ハーフタイムにはニコ・シュロッターベックに代わってアントニオ・リュディガーが入った。

後半もコートジボワールが右サイドのアマド・ディアロを起点に攻める場面が目立ち、ドイツはデニス・ウンダフやジェイミー・レヴェリング、ナディエム・アミリとった攻撃的なカードを切った。

すると交代策が見事に当たる。68分、アミリの右からのクロスにウンダフがボレーで合わせ、ついにネットを揺らした。89分には左からの折り返しをナサニエル・ブラウンが合わせるが、GKが好セーブを見せてしのぐ。

しかし、終了間際にドラマが待っていた。ヌメチャの鋭い縦パスをウンダフが収めると、反転して左足シュート。ネットを揺らし、ドイツが逆転。2-1と勝利を収めている。