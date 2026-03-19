エンバペらフランス代表メンバーが決定…3月の代表戦でブラジル代表、コロンビア代表と対戦

フランス代表の3月のインターナショナルブレイクを戦うメンバーが決定した。

2大会連続ワールドカップ決勝進出を果たし、2026年大会でも躍進が期待されるフランス。本戦を前にした最後のインターナショナルブレイクでは、26日にブラジル、29日にコロンビアと対戦する。

これを前に、19日にディディエ・デシャン監督率いるチームのメンバー26選手が発表。負傷明けのキリアン・エンバペをはじめ、パリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレやデジレ・ドゥエらが順当に選出。また、前回のインターナショナルブレイクで1年ぶりに復帰したヌゴロ・カンテも名を連ねている。

フランス代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）

マイク・メニャン（ミラン／イタリア）

ブライス・サンバ（レンヌ）

▼DF

リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）

リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）

テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ピエール・カルル（ユヴェントス／イタリア）

イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）

ウィリアム・サリバ（アーセナル／イングランド）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

▼MF

エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー／スペイン）

ヌゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）

マヌ・コネ（ローマ／イタリア）

アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリー／スペイン）

ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）

▼FW

マグネス・アクリウシェ（モナコ）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ウスマヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）

ランダル・コロ・ムアニ（トッテナム／イングランド）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー／スペイン）

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）