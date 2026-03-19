エンバペらフランス代表メンバーが決定…3月の代表戦でブラジル代表、コロンビア代表と対戦

フランス代表の3月のインターナショナルブレイクを戦うメンバーが決定した。
2大会連続ワールドカップ決勝進出を果たし、2026年大会でも躍進が期待されるフランス。本戦を前にした最後のインターナショナルブレイクでは、26日にブラジル、29日にコロンビアと対戦する。
これを前に、19日にディディエ・デシャン監督率いるチームのメンバー26選手が発表。負傷明けのキリアン・エンバペをはじめ、パリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレやデジレ・ドゥエらが順当に選出。また、前回のインターナショナルブレイクで1年ぶりに復帰したヌゴロ・カンテも名を連ねている。
フランス代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
▼DF
リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ピエール・カルル（ユヴェントス／イタリア）
イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ウィリアム・サリバ（アーセナル／イングランド）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
▼MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー／スペイン）
ヌゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリー／スペイン）
ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウスマヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）
ランダル・コロ・ムアニ（トッテナム／イングランド）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリー／スペイン）
マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
マルクス・テュラム（インテル／イタリア）