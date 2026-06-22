【6/23】フランスvsイラクの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループIではフランスとイラクが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループI第2節となるフランスvsイラクの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

フランスvsイラク｜キックオフ時間

フランスvsイラク｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦ではセネガルを相手に3-1と勝利したフランス。セネガルも好パフォーマンスを見せる中でフランスはマイケル・オリーセやキリアン・エンバペの個の力で打ち勝った形だ。決してチームとしての練度が高いわけではないが、世界屈指の選手たちが能力を発揮して勝っていく姿は優勝候補筆頭としての強さをいかんなく感じさせた。レアル・マドリーでは難しいシーズンを過ごしたエンバペもレ・ブルーではリーダーとしてさすがのパフォーマンスを見せ、圧巻のゴラッソも沈めた。本大会では再び主役となる可能性も秘めている。

対するイラクは初戦でノルウェーと対戦。アーリング・ハーランドらを擁するチームを相手に奮闘したが、終わってみれば1-4の完敗となった。それでも、エースのアイマン・フセインは強さと高さを備え、セットプレーなどでは脅威に。トップチーム相手にゴールを決められることも証明した。最強の相手フランスと対戦しても、得点機会があれば活かせる期待はたしかにある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。