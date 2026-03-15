「断トツでエールディヴィジ最高のストライカー」2試合連続2得点の上田綺世を敵将エクセルシオール指揮官が絶賛！

エクセルシオールのルーベン・デン・ウイル監督は、フェイエノールトの上田綺世を称賛した。

15日に行われたエールディヴィジ第27節でフェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦。28分にアルトゥール・サグレの得点で先制したエクセルシオールだが、58分からの2分間で上田が2得点を奪ってフェイエノールトが逆転。試合はこのまま終わり、エクセルシオールは1-2でフェイエノールトに逆転負けを喫した。

前節にも2得点を挙げ、2試合連続となる複数得点を記録した上田は、これで今シーズンのエールディヴィジでの得点数を22得点とし、リーグ得点ランキングで2位以下に8得点差をつけて首位を独走している。

エクセルシオールのウイル監督は試合後に「認められなかった得点も含め、フェイエノールトの3得点はすべて我々のボールロストからだった」と話し、2得点を挙げた上田について続けた。

「彼らにはとても大きなクオリティがある。特にウエダ、断トツで優れたエールディヴィジ最高のストライカーがいる。ペナルティエリア内で彼がボールを受ければ、10回のうち9回でゴールになる。我々はボールロストの後厳しい状況に陥ったことで我々自身を責めるべきだが、彼らのクオリティによるものでもある」