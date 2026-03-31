元日本代表・稲本潤一氏がイングランド戦控える日本代表に期待。李忠成「強さを示してほしい」

「エミレーツFAカップ」日本初実施のオフィシャルトロフィーツアー特別イベント「エミレーツFAカップとJFA天皇杯特別トークセッション」が31日に行われた。

イベントでは元日本代表MF稲本潤一氏と元日本代表FW李忠成氏が登壇。ともにイングランドクラブに在籍した経験があり、FAカップでもプレーした。フラム時代に稲本は当時ウェイン・ルーニーを擁したエヴァートン戦でゴールを記録したこともあるが、「全く覚えていないですね」と話し、「ルーニー覚えてないんですか？」と李も驚き。当時の稲本はあくまでもポジションを争う戦いに挑んでいたと明かす。

「たぶんフラムのときなんですけど、僕の場合はポジションを取ることがメインになっていた。FAカップもそうですし、リーグ戦でどれだけ活躍するかが重要でした。結果、点を取って結果を示せましたし、僕の記憶では結構良いシュートだったと思います。FAカップの歴史に刻めたのは嬉しかったですね」

一方、サウサンプトンでチェルシーと対戦した経験を持つ李はフランク・ランパードやアシュリー・コールと対峙したことに興奮したと回顧した。

また、31日には聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表とイングランド代表が対戦。李が「全世界が注目しているので、日本代表の強さを示してほしいですね」と語ると、稲本も注目点を語った。

「前回のスコットランド戦でいい試合をして、イングランド相手にどれだけできるかというのはあると思う。仮想オランダになると思うので、どういうシステムかなど森保一監督の采配も気になりますね」

なお、4月4日から行われるFAカップ準々決勝ではそれぞれの古巣であるサウサンプトンとアーセナルが対戦する。稲本は「サリバとガブリエウのコンビは堅い」とし、ガナーズの2-0勝利を予想。一方、サウサンプトンOBである李は「1-0セインツです。FAカップらしいジャイアントキリング起こしてほしいですね」と期待を込めた。