【6/24】イングランドvsガーナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループLではイングランドとガーナが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループL第2節となるイングランドvsガーナの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

イングランドvsガーナ｜キックオフ時間

イングランドvsガーナ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

イングランドはグループLのクロアチア戦で勝利を収め、久々に見られたようなオープンで攻撃的なサッカーを展開した。今大会ベストマッチとの声もあるほど、魅力的なスタイルを披露。ガーナもパナマとの初戦で勝ち点3を獲得したが、この試合は負けていてもおかしくない内容で、アディショナルタイムの終盤に辛うじて勝利を掴み取ったに過ぎない。 トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は予選を難なく突破し、8試合すべてに勝利、失点はゼロだった。イングランドは、公式戦直近13試合のうち5試合で2.5ゴール以上を記録し、その間の失点はわずか4点にとどまっている。加えて、イングランドはワールドカップでアフリカ勢を得意としており、ハリー・ケインやジュード・ベリンガムらスリーライオンズの好調攻撃陣が襲いかかる。

一方のガーナは初戦からパナマに苦戦。チームを牽引しているのはアントワーヌ・セメンヨだが、マンチェスター・シティでのプレー時ほど満足した活躍を見せられていない。とはいえ、トーマス・パーティがイングランド戦には復帰できるとの見方もあり、構成力不足が指摘されていたガーナにとっては助けになるかもしれない。イングランド優位は揺らがないが、優勝候補を苦しめることはできるか。

両チームの近況

両チームの対戦成績

ENG Last match GHA 0 勝利 1 Draw 0 勝利 イングランド 1 - 1 ガーナ 1 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 1/1

順位

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